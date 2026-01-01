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Datenschutzorientierte ChatGPT-Oberfläche, die alle Konversationen lokal speichert, ohne Tracking oder Datenerfassung.

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AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Chatpad AI erstellen können

Chatpad AI ist eine saubere, quelloffene Weboberfläche für die GPT-Modelle von OpenAI, die jede Konversation und jeden API-Schlüssel im lokalen Speicher des Browsers speichert, anstatt auf externen Servern. Es gibt kein Tracking, keine Cookies und keine serverseitige Protokollierung — Ihre Prompts und Antworten gehen direkt von Ihrem Browser zur OpenAI API und nirgendwo anders hin.

Das Selbst-Hosting von Chatpad AI bietet Teams eine gemeinsame, stets verfügbare ChatGPT-Oberfläche auf der Unternehmensinfrastruktur, zentralisiert die Abrechnung der API-Nutzung und bietet zuverlässigen Zugriff, unabhängig von der Verfügbarkeit des Verbraucherdienstes von OpenAI oder Richtlinienänderungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Chatpad AI

Lokaler Datenspeicher

Alle Konversationen und API-Schlüssel befinden sich im lokalen Speicher Ihres Browsers, sodass kein Drittanbieterdienst jemals Ihre Prompts oder Antworten sieht.

Kein Konto erforderlich

Fügen Sie Ihren OpenAI API-Schlüssel in den Einstellungen hinzu und chatten Sie sofort – keine Registrierung, keine Abonnements, keine Nutzungswarnungen, die Ihren Arbeitsablauf unterbrechen.

Gesprächsexport

Exportieren und importieren Sie Unterhaltungen als Dateien, damit Sie wichtige Chats sichern oder sie nach einem Gerätewechsel fortsetzen können.

Klares, fokussiertes Interface

Ein ablenkungsfreies Design entfernt Premium-Upsells und Feature-Gates, wodurch der Fokus vollständig auf dem Gespräch bleibt.

Multi-Modell-Unterstützung

Wechseln Sie zwischen GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo und anderen OpenAI-Modellen über dieselbe Oberfläche, ohne die Tools zu wechseln.

Warum Sie Chatpad AI auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal veröffentlichen. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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