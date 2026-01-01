Vitess mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenbank-Clustering-System zur horizontalen MySQL-Skalierung mit automatisiertem Sharding, Verbindungspooling und Abfrage-Routing.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Vitess erstellen kÃ¶nnen
Vitess ist ein Open-Source-Datenbank-Clustering-System, das entwickelt wurde, um MySQL horizontal zu skalieren. UrsprÃ¼nglich von YouTube entwickelt, um Milliarden von Abfragen pro Tag zu verarbeiten, bietet es automatisiertes Sharding, intelligente Abfrageweiterleitung und Verbindungspooling zusÃ¤tzlich zu Standard-MySQL-Instanzen, ohne dass Ã„nderungen auf Anwendungsebene erforderlich sind.
Das Selbst-Hosting von Vitess auf einem VPS bietet Ihnen eine Datenbank-Skalierungsinfrastruktur auf YouTube-Niveau fÃ¼r Anwendungen mit hohem Datenverkehr. Es Ã¼bernimmt das Verbindungsmultiplexing zur Reduzierung der Datenbanklast, unterstÃ¼tzt Online-SchemaÃ¤nderungen ohne Ausfallzeiten und bietet eine einheitliche Abfrageschnittstelle Ã¼ber mehrere Shards hinweg, die Ihrer Anwendung als eine einzige Datenbank erscheint.
Wichtige Funktionen von Vitess
Horizontales Sharding
Daten automatisch auf mehrere MySQL-Instanzen verteilen, um die SchreibkapazitÃ¤t Ã¼ber das hinaus zu skalieren, was ein einzelner Server bewÃ¤ltigen kann.
VerbindungsbÃ¼ndelung
Vitess multiplexiert Tausende von Anwendungsverbindungen in einen kleinen Pool von MySQL-Verbindungen, wodurch die Last des Datenbankservers drastisch reduziert wird.
Online-SchemaÃ¤nderungen
Ã„ndern Sie Tabellenschemata auf groÃŸen DatensÃ¤tzen ohne Sperren oder Ausfallzeiten mithilfe der verwalteten Online-DDL-AusfÃ¼hrung von Vitess.
Abfragerouting
Abfragen werden automatisch an das richtige Shard weitergeleitet, basierend auf dem Sharding-SchlÃ¼ssel, transparent fÃ¼r die Anwendungsschicht.
MySQL-kompatibel
Anwendungen verbinden sich mit Vitess Ã¼ber standardmÃ¤ÃŸige MySQL-Treiber und -Protokolle, ohne dass Code-Ã„nderungen erforderlich sind.
Warum Sie Vitess auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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