Vitess ist ein Open-Source-Datenbank-Clustering-System, das entwickelt wurde, um MySQL horizontal zu skalieren. UrsprÃ¼nglich von YouTube entwickelt, um Milliarden von Abfragen pro Tag zu verarbeiten, bietet es automatisiertes Sharding, intelligente Abfrageweiterleitung und Verbindungspooling zusÃ¤tzlich zu Standard-MySQL-Instanzen, ohne dass Ã„nderungen auf Anwendungsebene erforderlich sind.

Das Selbst-Hosting von Vitess auf einem VPS bietet Ihnen eine Datenbank-Skalierungsinfrastruktur auf YouTube-Niveau fÃ¼r Anwendungen mit hohem Datenverkehr. Es Ã¼bernimmt das Verbindungsmultiplexing zur Reduzierung der Datenbanklast, unterstÃ¼tzt Online-SchemaÃ¤nderungen ohne Ausfallzeiten und bietet eine einheitliche Abfrageschnittstelle Ã¼ber mehrere Shards hinweg, die Ihrer Anwendung als eine einzige Datenbank erscheint.