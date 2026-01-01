Multica mit 1-Klick-Installation bereitstellen
Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die KI-Programmieragenten in Teammitglieder verwandelt, denen Sie Aufgaben zuweisen kÃ¶nnen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Multica erstellen kÃ¶nnen
Multica ist eine Open-Source-Plattform fÃ¼r verwaltete Agenten, die es Ihnen ermÃ¶glicht, KI-Codierungsagenten wie Teamkollegen zu behandeln, anstatt sie als einmalige Chat-Sitzungen zu nutzen. Weisen Sie bestimmten Agenten Aufgaben zu, verfolgen Sie deren Fortschritt in Echtzeit und bauen Sie eine wiederverwendbare FÃ¤higkeitenbibliothek auf, die sich im Laufe der Zeit mit der Zusammenarbeit Ihres Teams erweitert. Es unterstÃ¼tzt jede lokal installierte Agenten-CLI â€“ Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere â€“ Ã¼ber einen schlanken Daemon, der Ihre Maschinen wieder mit dem zentralen Server verbindet.
Das Selbst-Hosting von Multica auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Aufgabe, CodeÃ¤nderung und Integrationsanmeldeinformation innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, ohne Pro-Sitz-GebÃ¼hren und ohne Telemetrie von Drittanbieter-Agenten. PostgreSQL mit pgvector wird vorkonfiguriert geliefert, sodass die Plattform vom ersten Start an produktionsbereit ist.
Wichtige Funktionen von Multica
Multi-Agenten-Support
Verbinden Sie Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini und andere Coding-Agent-CLIs Ã¼ber ein einziges Dashboard.
Lokaler AusfÃ¼hrungs-Daemon
Ein leichtgewichtiger Daemon lÃ¤uft auf Ihren eigenen Maschinen, sodass Agenten ihre Aufgaben im echten Arbeitsbereich und mit den Anmeldeinformationen ausfÃ¼hren, die Sie bereits haben.
Aufgabenzuweisung und Nachverfolgung
ArbeitsauftrÃ¤ge an bestimmte Agenten verteilen und Fortschritt, Ergebnisse und Entscheidungen in Echtzeit verfolgen, ohne Chat-Threads abzufragen.
Wiederverwendbare FÃ¤higkeitenbibliothek
Erfassen Sie AgentenfÃ¤higkeiten einmal und wenden Sie diese Ã¼ber Arbeitsbereiche und Teammitglieder hinweg wieder an, damit sich die FÃ¤higkeiten im Laufe der Zeit potenzieren.
Webhook-Automatisierung
LÃ¶sen Sie Agenten-Workflows von GitHub, Lark oder jedem externen Dienst Ã¼ber die integrierten Autopilot-Webhook-Handler aus.
Selbst gehostete Datenhoheit
Alle Aufgaben, Code-Ã„nderungen und Integrationszugangsdaten bleiben auf Ihrem VPS, ohne Telemetrie und ohne sitzplatzbasierte Preisgestaltung.
Warum Sie Multica auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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