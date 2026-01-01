changedetection.io ist eine selbst gehostete Website-Überwachungsplattform, die Änderungen an jeder Webseite erkennt und Sie darüber benachrichtigt – von Inhaltsaktualisierungen und Preisschwankungen bis hin zu Lagerbestandsauffüllungen und regulatorischen Änderungen. Es geht über einfache Uptime-Checks hinaus, indem es Ihnen ermöglicht, spezifische Seitenelemente mit CSS-Selektoren, XPath, JSONPath oder visueller Auswahl anzusprechen, und es verwendet einen integrierten Playwright Chrome-Browser, um JavaScript-gerenderte Seiten und Websites zu überwachen, die eine Anmeldung erfordern.

Self-Hosting hält Ihre Überwachungsziele, Wettbewerbsinformationen und Benachrichtigungsdaten vollständig privat, ohne Gebühren pro Seite oder pro Überprüfung, unabhängig davon, wie viele Websites oder wie häufig Sie diese überwachen.