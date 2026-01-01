OpenLIT ist eine Open-Source-KI-Engineering-Plattform, die LLM- und generativen KI-Anwendungen Full-Stack-Observability mit einer einzigen Instrumentierungszeile bietet. Sie erfasst Traces, Token-Nutzung, Latenz, Fehler und Kosten über 50+ LLM-Anbieter, Vektordatenbanken, GPUs und Agenten-Frameworks hinweg – alles unter Verwendung nativer semantischer OpenTelemetry-Konventionen, sodass bestehende OTel-Pipelines ohne benutzerdefinierte SDKs funktionieren.

Das Selbst-Hosting von OpenLIT auf Ihrem eigenen VPS hält Prompt-Inhalte, Modellnutzung und API-Schlüssel-Aktivitäten auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Pro-Token-Preise oder Sitzplatzbeschränkungen, die von einem SaaS-Anbieter auferlegt werden. Der ClickHouse-Speicher verarbeitet hochvolumige Telemetrie, und der gebündelte OTel-Collector stellt OTLP gRPC- und HTTP-Endpunkte bereit, die für das OpenLIT SDK oder jeden anderen OTel-instrumentierten Dienst bereit sind.