Razzia ist eine Open-Source, selbst gehostete Echtzeit-Quizplattform, die für Live-Veranstaltungen, Teamevents und Unterrichtseinheiten konzipiert wurde. Ein Host erstellt einen Spielraum über das passwortgeschützte Manager-Dashboard, teilt den Raumcode mit den Teilnehmern und steuert das Tempo des Quiz – alles läuft in jedem modernen Browser, ohne dass die Teilnehmer eine App herunterladen müssen.

Das Selbst-Hosting von Razzia auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Quizinhalte und Teilnehmerdaten privat, ohne Gebühren pro Spiel oder Abhängigkeit von einem Drittanbieterdienst. Die leichte Single-Container-Bereitstellung macht es sowohl für Ad-hoc-Veranstaltungen als auch für regelmäßig wiederkehrende Teamaktivitäten praktisch.