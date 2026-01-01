Donetick ist eine selbst gehostete Aufgabenmanagement-Anwendung, die speziell für Wohngemeinschaften und kleine Gruppen entwickelt wurde. Sie geht über einfache To-Do-Listen hinaus, indem sie intelligente Zuweisungsstrategien bietet – einschließlich zufälliger Rotation und Arbeitslastausgleich basierend auf dem Erledigungsverlauf –, sodass wiederkehrende Aufgaben fair unter allen Mitgliedern ohne manuelle Koordination verteilt werden.

Eine flexible Zeitplanung unterstützt tägliche, wöchentliche, monatliche und benutzerdefinierte Wiederholungsmuster, während Integrationen mit Telegram und Pushover rechtzeitige Erinnerungen liefern. Die NFC-Tag-Unterstützung ermöglicht es Mitgliedern, Aufgaben sofort durch Antippen eines Tags am entsprechenden Ort zu erledigen. SSO- und OIDC-Kompatibilität bedeutet, dass Donetick in bestehende Identitätsmanagement-Systeme passt, und das leichtgewichtige SQLite-Backend vereinfacht die Bereitstellung. Self-Hosting bietet Ihnen volle Datenhoheit ohne Abonnementgebühren.