Unstructured mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
API zur Dokumentenverarbeitung, die strukturierte Daten aus PDFs, Word-Dateien und Bildern für RAG-Pipelines und KI-Modelle extrahiert.
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Was Sie mit Unstructured erstellen können
Unstructured ist eine Open-Source-API zur Dokumentenverarbeitung, die für KI- und Machine-Learning-Pipelines entwickelt wurde. Sie nimmt PDFs, Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen, Bilder, HTML und andere unstrukturierte Formate auf und extrahiert saubere, strukturierte Textelemente, die für die Aufnahme in Vektordatenbanken bereit sind.
Das Selbst-Hosting von Unstructured auf einem VPS hält sensible Dokumente innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, während es die gleichen Extraktionsfunktionen bietet, die in Produktions-RAG-Systemen verwendet werden. Es lässt sich mit LangChain, LlamaIndex und wichtigen Vektordatenbanken integrieren, wodurch es eine sofort einsatzbereite Dokumenten-Aufnahmeschicht für jede KI-Anwendung darstellt.
Wichtige Funktionen von Unstructured
Multiformat-Extraktion
Verarbeiten Sie PDFs, Word, Excel, PowerPoint, Bilder, HTML und E-Mail-Formate über einen einzigen konsistenten API-Endpunkt.
RAG-Pipeline bereit
Ausgaben sind für die direkte Einspeisung in Vektordatenbanken wie Weaviate, Pinecone und Chroma für die Retrieval-Augmented Generation strukturiert.
LangChain-Integration
Native LangChain- und LlamaIndex-Loader machen Unstructured zu einer direkt einsetzbaren Dokumentenquelle für jedes KI-Anwendungsframework.
Tabellenextraktion
Extrahiert Tabellen präzise aus PDFs und Word-Dokumenten, unter Beibehaltung der Struktur für nachgelagerte Datenverarbeitungsaufgaben.
On-Premise-Datenschutz
Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS gewährleistet, dass vertrauliche Dokumente Ihre Infrastruktur während des Extraktionsprozesses niemals verlassen.
Warum Sie Unstructured auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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