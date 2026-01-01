Unstructured ist eine Open-Source-API zur Dokumentenverarbeitung, die für KI- und Machine-Learning-Pipelines entwickelt wurde. Sie nimmt PDFs, Word-Dokumente, PowerPoint-Präsentationen, Bilder, HTML und andere unstrukturierte Formate auf und extrahiert saubere, strukturierte Textelemente, die für die Aufnahme in Vektordatenbanken bereit sind.

Das Selbst-Hosting von Unstructured auf einem VPS hält sensible Dokumente innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, während es die gleichen Extraktionsfunktionen bietet, die in Produktions-RAG-Systemen verwendet werden. Es lässt sich mit LangChain, LlamaIndex und wichtigen Vektordatenbanken integrieren, wodurch es eine sofort einsatzbereite Dokumenten-Aufnahmeschicht für jede KI-Anwendung darstellt.