Ever Gauzy ist eine Open-Source-GeschÃ¤ftsmanagement-Plattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Sie wurde fÃ¼r Agenturen, Beratungsunternehmen und dienstleistungsbasierte Teams entwickelt, die Zeiten erfassen, Gehaltsabrechnungen verwalten, Vertriebspipelines steuern und Ã¼ber die RentabilitÃ¤t berichten mÃ¼ssen, ohne fÃ¼nf separate SaaS-Abonnements zusammenfÃ¼gen zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von Gauzy auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, VertrÃ¤ge, Rechnungen und Personalakten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-GebÃ¼hren und ohne Anbieterbindung. Die Plattform wird aktiv von Ever Co. entwickelt, mit Tausenden von Mitwirkenden auf GitHub und einer Open-Source-Lizenz, die kommerzielles Selbst-Hosting ermÃ¶glicht.