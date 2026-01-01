Ever Gauzy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Business-Plattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem Arbeitsbereich vereint.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Ever Gauzy
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ever Gauzy erstellen kÃ¶nnen
Ever Gauzy ist eine Open-Source-GeschÃ¤ftsmanagement-Plattform, die ERP, CRM, HRM, ATS und Projektmanagement in einem einzigen Arbeitsbereich vereint. Sie wurde fÃ¼r Agenturen, Beratungsunternehmen und dienstleistungsbasierte Teams entwickelt, die Zeiten erfassen, Gehaltsabrechnungen verwalten, Vertriebspipelines steuern und Ã¼ber die RentabilitÃ¤t berichten mÃ¼ssen, ohne fÃ¼nf separate SaaS-Abonnements zusammenfÃ¼gen zu mÃ¼ssen.
Das Selbst-Hosting von Gauzy auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, VertrÃ¤ge, Rechnungen und Personalakten unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle, ohne Pro-Benutzer-GebÃ¼hren und ohne Anbieterbindung. Die Plattform wird aktiv von Ever Co. entwickelt, mit Tausenden von Mitwirkenden auf GitHub und einer Open-Source-Lizenz, die kommerzielles Selbst-Hosting ermÃ¶glicht.
Wichtige Funktionen von Ever Gauzy
Integrierte ERP-Suite
Finanz-, Bestands-, Einkaufs- und Buchhaltungsmodule teilen sich ein einziges Datenmodell, sodass Berichte abteilungsÃ¼bergreifend immer die gleichen Zahlen widerspiegeln.
Integriertes CRM
Verfolgen Sie Leads, GeschÃ¤fte, Kontakte und Pipelines neben der Rechnungsstellung und Projektlieferung, ohne Daten zwischen separaten Tools zu exportieren.
HRM und ATS
Mitarbeiter, Bewerber, Abwesenheiten, VertrÃ¤ge und die gesamte Einstellungspipeline von der Stellenanzeige bis zum Onboarding an einem Ort verwalten.
Zeiterfassung und Arbeitszeittabellen
Native Zeiterfassung mit manuellen und automatischen EintrÃ¤gen flieÃŸt direkt in die Lohnbuchhaltung, Rechnungsstellung und ProjektrentabilitÃ¤tsberichte ein.
MehrmandantenfÃ¤hige Arbeitsbereiche
Betreiben Sie mehrere Organisationen und Teams auf einer einzigen Bereitstellung, mit separaten Daten, Berechtigungen und Abrechnungen fÃ¼r jeden Mandanten.
Offene Integrations-API
REST- und GraphQL-APIs sowie Webhook-Integrationen mit GitHub, Hubstaff, Upwork und Make.com ermÃ¶glichen es Ihnen, Gauzy zu erweitern, um es an bestehende Workflows anzupassen.
Warum Sie Ever Gauzy auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.