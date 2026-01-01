Posterizarr ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das schöne, textlose Poster, Hintergründe und Titelkarten für Ihre Plex-, Jellyfin- oder Emby-Mediathek erstellt. Es ruft Artwork von Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex und IMDb ab und wendet dann Ihre eigenen Overlays, Schriftarten und Textregeln an, damit jeder Film, jede Serie und jede Staffel in der gesamten Mediathek einheitlich aussieht.

Das Selbst-Hosting von Posterizarr auf einem VPS bietet die nötige stabile Betriebszeit und dedizierte Bandbreite für die unbeaufsichtigte Massengenerierung von Artwork für Tausende von Elementen. Die enthaltene Web-UI ermöglicht es Ihnen, Einstellungen zu verwalten, den Fortschritt zu überwachen und Ausführungen über den Browser auszulösen, während Integrationen mit Tautulli, Sonarr und Radarr dafür sorgen, dass neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hinzufügen zu Ihrer Mediathek perfekt aussehen.