Remark42 ist ein leichtgewichtiges Open-Source-Kommentarsystem für Blogs und Websites, das als datenschutzfreundliche Alternative zu Disqus, Facebook Comments und anderen kommerziellen Kommentarplattformen konzipiert wurde.

Es wurde in Go für geringen Speicherbedarf und hohe Parallelität geschrieben und lässt sich über ein einziges JavaScript-Snippet auf jeder Website – statischem HTML, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js oder jedem anderen Framework – einbetten, um verschachtelte Diskussionen hinzuzufügen, ohne Besucher zu verfolgen oder Werbung anzuzeigen.

Das Selbst-Hosten von Remark42 auf Ihrem VPS behält jeden Leserkommentar, jede Abstimmung und jedes Konto in Ihrer Infrastruktur, anstatt dass diese von einem Drittanbieter-SaaS für Werbedaten ausgewertet werden. Der kompakte Stack läuft in einem einzigen Container mit eingebettetem BoltDB-Speicher – keine separate Datenbank oder Cache erforderlich.