Sure ist eine von der Community gepflegte Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, die für Personen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Sie verfolgt Konten über Bankgeschäfte, Investitionen und Kredite hinweg, erfasst und kategorisiert Transaktionen, überwacht das Nettovermögen im Laufe der Zeit und unterstützt Mehrbenutzerhaushalte – alles gespeichert in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.

Im Gegensatz zu gehosteten Finanztools läuft Sure vollständig auf Ihrem Server, ohne SaaS-Abonnement, ohne Datenweitergabe an Dritte und ohne Risiko einer Dienstunterbrechung. Eine optionale OpenAI-Integration fügt KI-gestützte Transaktionskategorisierung und Finanzabfragen in natürlicher Sprache hinzu. Ein Hintergrund-Sidekiq-Worker verarbeitet geplante Importe und Benachrichtigungen, während die Hauptanwendung das interaktive Dashboard bereitstellt.