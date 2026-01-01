Sure mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete persönliche Finanz-App zum Verfolgen von Nettovermögen, Konten, Transaktionen und Investitionen mit vollständiger Datenhoheit.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Sure erstellen können
Sure ist eine von der Community gepflegte Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und Vermögensverwaltung, die für Personen entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über ihre Finanzdaten wünschen. Sie verfolgt Konten über Bankgeschäfte, Investitionen und Kredite hinweg, erfasst und kategorisiert Transaktionen, überwacht das Nettovermögen im Laufe der Zeit und unterstützt Mehrbenutzerhaushalte – alles gespeichert in einer PostgreSQL-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Im Gegensatz zu gehosteten Finanztools läuft Sure vollständig auf Ihrem Server, ohne SaaS-Abonnement, ohne Datenweitergabe an Dritte und ohne Risiko einer Dienstunterbrechung. Eine optionale OpenAI-Integration fügt KI-gestützte Transaktionskategorisierung und Finanzabfragen in natürlicher Sprache hinzu. Ein Hintergrund-Sidekiq-Worker verarbeitet geplante Importe und Benachrichtigungen, während die Hauptanwendung das interaktive Dashboard bereitstellt.
Wichtige Funktionen von Sure
Nettovermögen Dashboard
Fassen Sie alle Kontostände in einer einzigen Vermögensübersicht zusammen, die sich bei jeder Transaktionserfassung aktualisiert und so ein klares Bild der gesamten finanziellen Gesundheit liefert.
Kontoverwaltung
Verwalten Sie Giro-, Spar-, Kreditkarten-, Darlehens- und Anlagekonten über eine einzige Benutzeroberfläche mit vollständigem Transaktionsverlauf für jedes einzelne.
Transaktionskategorisierung
Transaktionen importieren, organisieren und kategorisieren mit regelbasierter Automatisierung und manuellen Überschreibungen zum Erstellen präziser Ausgabenberichte.
Anlageportfolio-Tracking
Überwachen Sie Aktienbestände und Portfolio-Performance mit Live-Kursdaten, die von Yahoo Finance oder Twelve Data nach einem konfigurierbaren Zeitplan abgerufen werden.
KI Finanz-Assistent
Optionale OpenAI-Integration ermöglicht Abfragen in natürlicher Sprache zum Ausgabeverhalten und die automatisierte Kategorisierung importierter Transaktionen.
Mehrbenutzerhaushalte
Laden Sie Haushaltsmitglieder mit ihren eigenen Konten ein und teilen Sie dabei Budgets und finanzielle Ziele über dieselbe selbst gehostete Instanz.
Warum Sie Sure auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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