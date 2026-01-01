ImmuDB ist eine quelloffene, unverÃ¤nderliche Datenbank, die in Go geschrieben ist und die vollstÃ¤ndige Historie aller DatenÃ¤nderungen bewahrt. Jeder Schreibvorgang wird kryptografisch verifiziert, wodurch es unmÃ¶glich wird, DatensÃ¤tze unentdeckt zu Ã¤ndern oder zu lÃ¶schen â€“ was Ihnen von Haus aus einen manipulationssicheren Audit-Trail bietet.

Als eigenstÃ¤ndiger Server einsetzbar, unterstÃ¼tzt ImmuDB SchlÃ¼ssel-Wert-, SQL- und Dokumenten-Datenmodelle und wird mit einer integrierten Webkonsole zum Durchsuchen von Daten und Verwalten von Benutzern geliefert. Das Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber sensible Audit-Logs, Compliance-Aufzeichnungen und Transaktionshistorien auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne externe AbhÃ¤ngigkeiten.