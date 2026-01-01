NZBGet ist ein in C++ geschriebener, hochleistungsfähiger Usenet-Binär-Downloader, der für maximalen Durchsatz und minimale CPU- und Speichernutzung konzipiert ist. Er lädt NZB-Dateien von Usenet-Servern herunter, repariert unvollständige Beiträge mit PAR2, entpackt RAR-Archive und übergibt die endgültigen Dateien an Nachbearbeitungsskripte oder Arr-Anwendungen – alles über eine reaktionsschnelle Web-Benutzeroberfläche, die auf praktisch jeder Hardware läuft.

Das Selbst-Hosting von NZBGet auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre Downloads rund um die Uhr in einem schnellen Netzwerk laufen, ohne einen Heim-PC zu blockieren. Es lässt sich hervorragend mit Sonarr, Radarr, Lidarr und anderen Automatisierungstools kombinieren, die NZB-URLs über seine REST-API übergeben.