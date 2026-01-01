NZBGet mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Effizienter Usenet-Binär-Downloader, geschrieben in C++, mit einer ausgefeilten Web-Benutzeroberfläche und einem breiten Automatisierungs-Ökosystem.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit NZBGet erstellen können
NZBGet ist ein in C++ geschriebener, hochleistungsfähiger Usenet-Binär-Downloader, der für maximalen Durchsatz und minimale CPU- und Speichernutzung konzipiert ist. Er lädt NZB-Dateien von Usenet-Servern herunter, repariert unvollständige Beiträge mit PAR2, entpackt RAR-Archive und übergibt die endgültigen Dateien an Nachbearbeitungsskripte oder Arr-Anwendungen – alles über eine reaktionsschnelle Web-Benutzeroberfläche, die auf praktisch jeder Hardware läuft.
Das Selbst-Hosting von NZBGet auf einem VPS sorgt dafür, dass Ihre Downloads rund um die Uhr in einem schnellen Netzwerk laufen, ohne einen Heim-PC zu blockieren. Es lässt sich hervorragend mit Sonarr, Radarr, Lidarr und anderen Automatisierungstools kombinieren, die NZB-URLs über seine REST-API übergeben.
Wichtige Funktionen von NZBGet
Branchenführender Durchsatz
Die C++-Codebasis sättigt schnelle Usenet-Verbindungen mit minimalem CPU- und Speicher-Overhead und lässt Platz für andere Dienste auf demselben VPS.
PAR2-Reparatur und Entpacken
Automatische Verifizierung, Reparatur beschädigter Dateien und RAR/RAR5-Extraktion, damit abgeschlossene Downloads in Ihrer Bibliothek landen und sofort einsatzbereit sind.
Servarr-kompatible REST-API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr und ähnliche Tools übergeben NZBs direkt über die gut unterstützte JSON-RPC API.
Leistungsstarke Nachbearbeitung
Hook-Skripte in jeder Download-Phase ermöglichen es Ihnen, Scans der Medienbibliothek, Benachrichtigungen, Transkodierungen oder beliebige benutzerdefinierte Workflows pro Kategorie auszulösen.
Responsive Web-UI
Übersichtliche Browser-Oberfläche mit Warteschlangenverwaltung, serverbezogenen Statistiken und vollem Konfigurationszugriff – funktioniert reibungslos auf Desktop und Mobilgeräten.
Warum Sie NZBGet auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.