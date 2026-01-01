Dkron mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilter, fehlertoleranter Job-Scheduler mit einer Web-BenutzeroberflÃ¤che und integriertem Clustering fÃ¼r hochzuverlÃ¤ssige Cron-Workloads.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dkron erstellen kÃ¶nnen
Dkron ist ein in Go geschriebenes Open-Source-System zur verteilten Job-Planung, das das traditionelle Cron durch eine fehlertolerante, clusterfÃ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Cron auf einem einzelnen Host verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine auf Gossip basierende Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen. Dadurch wird der Single Point of Failure eliminiert, der klassische Crontabs beeintrÃ¤chtigt.
Wenn Sie Dkron auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie ZeitplÃ¤ne, AusfÃ¼hrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle. Gleichzeitig werden eine integrierte Web-UI, REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfÃ¼hren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitgestellt. Die gebÃ¼ndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank Ã¼berflÃ¼ssig, wodurch die Bereitstellung ein einzelner Container mit einem persistenten Datenvolumen fÃ¼r den Raft-Zustand und die Job-Historie ist.
Wichtige Funktionen von Dkron
Fehlertolerante Terminierung
Raft-basierter Konsens hÃ¤lt Ihre Cron-Jobs trotz KnotenausfÃ¤llen, Neustarts und Netzwerkproblemen ohne manuelles Eingreifen am Laufen.
Integrierte Web-UI
Verwalten Sie AuftrÃ¤ge, Ã¼berprÃ¼fen Sie den AusfÃ¼hrungsverlauf und lÃ¶sen Sie AusfÃ¼hrungen Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche Browser-OberflÃ¤che aus, ohne Crontab-Dateien manuell schreiben zu mÃ¼ssen.
REST API und Webhooks
AuftrÃ¤ge kÃ¶nnen programmatisch aus CI-Pipelines, Skripten oder externen Systemen Ã¼ber eine versionierte HTTP-API erstellt, aktualisiert und ausgelÃ¶st werden.
Steckbare Executoren
FÃ¼hren Sie Shell-Befehle, HTTP-Anfragen, gRPC-Aufrufe oder NATS-Nachrichten als geplante Aufgaben mithilfe der integrierten Executor-Plugins aus.
Native Speicher-Engine
BoltDB-gestÃ¼tzter Speicher wird mit dem Binary ausgeliefert, wodurch die Notwendigkeit externer Datenbanken wie etcd, Consul oder PostgreSQL entfÃ¤llt.
Cluster-fÃ¤hige Architektur
Starten Sie als einzelner Knoten und skalieren Sie horizontal, indem Sie bei wachsender Arbeitslast weitere Server und Agenten anschlieÃŸen.
Warum Sie Dkron auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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