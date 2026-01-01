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Verteilter, fehlertoleranter Job-Scheduler mit einer Web-BenutzeroberflÃ¤che und integriertem Clustering fÃ¼r hochzuverlÃ¤ssige Cron-Workloads.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
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Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
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100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dkron erstellen kÃ¶nnen

Dkron ist ein in Go geschriebenes Open-Source-System zur verteilten Job-Planung, das das traditionelle Cron durch eine fehlertolerante, clusterfÃ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Cron auf einem einzelnen Host verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine auf Gossip basierende Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen. Dadurch wird der Single Point of Failure eliminiert, der klassische Crontabs beeintrÃ¤chtigt.

Wenn Sie Dkron auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie ZeitplÃ¤ne, AusfÃ¼hrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle. Gleichzeitig werden eine integrierte Web-UI, REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfÃ¼hren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitgestellt. Die gebÃ¼ndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank Ã¼berflÃ¼ssig, wodurch die Bereitstellung ein einzelner Container mit einem persistenten Datenvolumen fÃ¼r den Raft-Zustand und die Job-Historie ist.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Dkron

Fehlertolerante Terminierung

Raft-basierter Konsens hÃ¤lt Ihre Cron-Jobs trotz KnotenausfÃ¤llen, Neustarts und Netzwerkproblemen ohne manuelles Eingreifen am Laufen.

Integrierte Web-UI

Verwalten Sie AuftrÃ¤ge, Ã¼berprÃ¼fen Sie den AusfÃ¼hrungsverlauf und lÃ¶sen Sie AusfÃ¼hrungen Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche Browser-OberflÃ¤che aus, ohne Crontab-Dateien manuell schreiben zu mÃ¼ssen.

REST API und Webhooks

AuftrÃ¤ge kÃ¶nnen programmatisch aus CI-Pipelines, Skripten oder externen Systemen Ã¼ber eine versionierte HTTP-API erstellt, aktualisiert und ausgelÃ¶st werden.

Steckbare Executoren

FÃ¼hren Sie Shell-Befehle, HTTP-Anfragen, gRPC-Aufrufe oder NATS-Nachrichten als geplante Aufgaben mithilfe der integrierten Executor-Plugins aus.

Native Speicher-Engine

BoltDB-gestÃ¼tzter Speicher wird mit dem Binary ausgeliefert, wodurch die Notwendigkeit externer Datenbanken wie etcd, Consul oder PostgreSQL entfÃ¤llt.

Cluster-fÃ¤hige Architektur

Starten Sie als einzelner Knoten und skalieren Sie horizontal, indem Sie bei wachsender Arbeitslast weitere Server und Agenten anschlieÃŸen.

Warum Sie Dkron auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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