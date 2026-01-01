Dkron ist ein in Go geschriebenes Open-Source-System zur verteilten Job-Planung, das das traditionelle Cron durch eine fehlertolerante, clusterfÃ¤hige Alternative ersetzt. Im Gegensatz zu Cron auf einem einzelnen Host verwendet Dkron das Raft-Konsensprotokoll und eine auf Gossip basierende Mitgliedschaftsschicht, sodass Jobs auch dann weiterlaufen, wenn einzelne Knoten ausfallen. Dadurch wird der Single Point of Failure eliminiert, der klassische Crontabs beeintrÃ¤chtigt.

Wenn Sie Dkron auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, behalten Sie ZeitplÃ¤ne, AusfÃ¼hrungshistorie und Job-Payloads unter Ihrer Kontrolle. Gleichzeitig werden eine integrierte Web-UI, REST-API und HTTP-/Shell-Executors zum AusfÃ¼hren von Skripten, Webhooks und externen Befehlen bereitgestellt. Die gebÃ¼ndelte Speicher-Engine macht eine externe Datenbank Ã¼berflÃ¼ssig, wodurch die Bereitstellung ein einzelner Container mit einem persistenten Datenvolumen fÃ¼r den Raft-Zustand und die Job-Historie ist.