Bis zu 69 % Rabatt auf Jelly-Clipper

Jelly-Clipper mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehostete Begleit-App fÃ¼r Jellyfin, die Videoclips aus Ihrer Medienbibliothek erstellt, teilt und verwaltet.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Jelly-Clipper erstellen kÃ¶nnen

Jelly-Clipper ist ein Open-Source-Web-Begleiter fÃ¼r Jellyfin, der jeden Moment in Ihrer Medienbibliothek in einen teilbaren Clip verwandelt. FÃ¼gen Sie eine Jellyfin-Video-URL ein, wÃ¤hlen Sie einen Start- und Endpunkt, und Jelly-Clipper erstellt einen permanenten Clip, der neben Ihrer Bibliothek gespeichert und fÃ¼r jeden authentifizierten Jellyfin-Benutzer auf Ihrer Instanz zugÃ¤nglich ist.

Das Selbst-Hosting von Jelly-Clipper auf einem VPS hÃ¤lt Clips, heruntergeladene Quelldateien und die SQLite-Datenbank auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne Uploads von Drittanbietern, ohne Ã¶ffentliche Freigabedienste und mit einem geplanten Cron-Job, der automatisch Speicherplatz freigibt, indem er zwischengespeicherte Originale lÃ¶scht, die Ã¤lter als Ihr Aufbewahrungszeitraum sind.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Jelly-Clipper

URL-basiertes Clipping

FÃ¼gen Sie eine Jellyfin-Video-URL ein und definieren Sie Start- und Endzeitstempel, um einen Clip zu generieren, ohne den Browser zu verlassen.

Jellyfin-Authentifizierung

Verwendet Jellyfin-Benutzerkonten, sodass nur Mitglieder Ihrer Jellyfin-Instanz Clips ansehen, erstellen oder verwalten kÃ¶nnen.

Permanente Clip-Bibliothek

Gespeicherte Clips bleiben in jedem Benutzerprofil unbegrenzt erhalten, mit teilbaren Links, die fÃ¼r den Rest der Instanz zugÃ¤nglich sind.

Lokale Smart-Wiedergabe

Erkennt, wann die ursprÃ¼ngliche Mediendatei lokal gemountet ist, und spielt sie direkt ab, um unnÃ¶tige Downloads oder Transkodierungen zu Ã¼berspringen.

Automatische Bereinigung

Ein konfigurierbarer Cron-Job entfernt heruntergeladene Quelldateien nach einem Aufbewahrungszeitraum, damit das Video-Volumen unter Kontrolle bleibt.

Warum Sie Jelly-Clipper auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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