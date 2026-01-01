Thumbor mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Smart-Image-Server, der Bilder bei Bedarf über einfache URL-basierte Anfragen zuschneidet, in der Größe ändert und filtert.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Thumbor
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Thumbor erstellen können
Thumbor ist ein Python-basierter intelligenter Bildverarbeitungsserver, der die Größenänderung, das Zuschneiden und das Filtern über URL-Parameter handhabt – keine Änderungen am Anwendungscode für die Integration erforderlich. Was Thumbor von generischen Bildgrößenänderungstools unterscheidet, ist sein KI-gestütztes Smart Cropping: Es erkennt automatisch Gesichter und wichtige Merkmale in einem Bild vor dem Zuschneiden, wodurch sichergestellt wird, dass das Motiv niemals versehentlich abgeschnitten wird.
Thumbor wird in der Produktion von Wikipedia, Globo.com, Forbes und Vox Media eingesetzt, um Milliarden von Bildern bereitzustellen, und ist im großen Maßstab praxiserprobt. Für den grundlegenden Betrieb sind keine externen Abhängigkeiten erforderlich. Self-Hosting ersetzt die SaaS-Gebühren pro Transformation durch feste VPS-Kosten und hält Ihre Medien-Pipeline vollständig innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur.
Wichtige Funktionen von Thumbor
Intelligente Gesichtserkennung
Die integrierte Gesichts- und Merkmalserkennung stellt sicher, dass der wichtigste Teil eines Bildes beim Zuschneiden auf verschiedene Seitenverhältnisse zentriert bleibt.
URL-basierte Verarbeitung
Bilder skalieren, zuschneiden, filtern und konvertieren, indem Sie eine URL erstellen – kein SDK erforderlich, funktioniert mit jeder Sprache oder jedem Framework.
Automatische Formatauswahl
WebP automatisch für Browser bereitstellen, die es unterstützen, mit JPEG- oder PNG-Fallback, wodurch die Bandbreite ohne zusätzlichen Aufwand reduziert wird.
Erweiterbares Filtersystem
Helligkeit, Kontrast, Wasserzeichen, abgerundete Ecken und Unschärfe können über URL-Parameter oder benutzerdefinierte Python-Filter-Plugins angewendet werden.
Ergebnis-Caching
Verarbeitete Ergebnisse werden zwischengespeichert, um die erneute Bearbeitung identischer Anfragen zu vermeiden, was die CPU-Auslastung bei hohem Datenaufkommen erheblich reduziert.
Warum Sie Thumbor auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.