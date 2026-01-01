Jenkins in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Automatisierungsserver zum Erstellen von CI/CD-Pipelines mit 1.800+ Plugin-Integrationen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Jenkins
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Jenkins erstellen kÃ¶nnen
Jenkins ist der weltweit fÃ¼hrende Open-Source-Automatisierungsserver, dem Millionen von Entwicklungsteams vertrauen, um Continuous-Integration- und Continuous-Delivery-Pipelines zu betreiben. Mit Ã¼ber 1.800 Plugins integriert sich Jenkins in praktisch jedes Tool der modernen Softwareentwicklung â€“ von Git und GitHub bis hin zu Docker, Kubernetes, AWS und darÃ¼ber hinaus.
Das Selbst-Hosting von Jenkins auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte Build-Ressourcen ohne Abrechnung pro Minute, ohne AusfÃ¼hrungszeitbegrenzungen und mit voller Kontrolle Ã¼ber Ihre Build-Umgebung. Installieren Sie jedes SDK, jeden Compiler oder jede AbhÃ¤ngigkeit, die Ihre Projekte benÃ¶tigen, ohne auf PlattformbeschrÃ¤nkungen zu stoÃŸen.
Wichtige Funktionen von Jenkins
Pipeline als Code
Definieren Sie CI/CD-Workflows in einem versionskontrollierten Jenkinsfile, um Ihre Automatisierung reproduzierbar und neben Ihrem Anwendungscode Ã¼berprÃ¼fbar zu machen.
1.800+ Plugins
Integrieren Sie Jenkins mit GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack und praktisch jedem Tool, auf das Ihr Entwicklungsworkflow angewiesen ist.
Verteilte Builds
Die Verteilung von Builds auf mehrere Agenten zur parallelen AusfÃ¼hrung reduziert die Feedbackzeit bei groÃŸen Testsuiten drastisch.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Verwalten Sie den Teamzugriff mit feingranularen Berechtigungen, mit UnterstÃ¼tzung von LDAP-, Active Directory-, OAuth- und SAML-Authentifizierungsanbietern.
Geplante & AusgelÃ¶ste Builds
Builds kÃ¶nnen auf Cron-ZeitplÃ¤nen, Git-Webhooks, Upstream-Job-AbschlÃ¼ssen oder manuellen Freigabeschranken ausgefÃ¼hrt werden, um sich an jeden Release-Workflow anzupassen.
Warum Sie Jenkins auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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