phpMyAdmin mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes Verwaltungstool zur Verwaltung von MySQL- und MariaDB-Datenbanken über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit phpMyAdmin erstellen können
phpMyAdmin ist das am weitesten verbreitete webbasierte Verwaltungstool für MySQL- und MariaDB-Datenbanken, dem Millionen von Entwicklern und Datenbankadministratoren seit über zwei Jahrzehnten vertrauen. Es bietet eine umfassende grafische Benutzeroberfläche zum Durchsuchen von Daten, Ausführen von SQL-Abfragen, Verwalten von Tabellen und Indizes, Bearbeiten von Benutzerberechtigungen sowie Importieren oder Exportieren von Daten – alles ohne Befehlszeilenzugriff.
Diese Bereitstellung läuft im beliebigen Servermodus, sodass Sie sich mit jeder MySQL- oder MariaDB-Instanz verbinden können, indem Sie deren Anmeldedaten beim Login eingeben. Das Selbst-Hosting von phpMyAdmin auf Ihrem eigenen VPS hält den Datenbankverkehr innerhalb Ihres Netzwerks und bietet jederzeit verfügbaren Zugriff, gesichert durch HTTPS.
Wichtige Funktionen von phpMyAdmin
Visuelle Datenbankverwaltung
Durchsuchen, suchen, bearbeiten und löschen Sie Datensätze in Datenbanken und Tabellen über eine intuitive Weboberfläche.
SQL-Abfrage-Editor
Abfragen ausführen mit Syntaxhervorhebung, Autovervollständigung und einem visuellen Abfrage-Builder für komplexe Operationen.
Import und Export
Daten mit SQL, CSV, XML, JSON und anderen gängigen Formaten mit konfigurierbaren Optionen importieren und exportieren.
Benutzerberechtigungsverwaltung
Erstellen und verwalten Sie Datenbank-Benutzerkonten mit detaillierten Berechtigungssteuerungen auf MySQL-Servern.
Multi-Server-Support
Verbinden Sie sich mit verschiedenen MySQL- und MariaDB-Instanzen von einer einzigen phpMyAdmin-Bereitstellung aus im beliebigen Server-Modus.
Server-Überwachung
Datenbank- und Tabellenstatistiken anzeigen, Serverstatus-Metriken verfolgen und die Leistung in Echtzeit überwachen.
Warum Sie phpMyAdmin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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