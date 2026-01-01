Mbin mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform, basierend auf ActivityPub – eine Community-gesteuerte Abspaltung von Kbin.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Mbin erstellen können
Mbin ist ein quelloffener, föderierter Content-Aggregator, der Link-Sharing, Thread-Diskussionen, Abstimmungen und Microblogging auf einer einzigen Plattform vereint. Als ein von der Community gepflegter Fork von Kbin spricht es nativ ActivityPub, sodass Ihre Instanz ohne Bridges oder zusätzliche Infrastruktur mit Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed und dem breiteren Fediverse interoperiert.
Der Betrieb von Mbin auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen eine selbstverwaltete Ecke des Fediverse, wo Sie die Regeln festlegen, die Magazine moderieren und jeden Beitrag und jede Abstimmung in einer Datenbank speichern, die Ihnen gehört. Es gibt kein zentrales Unternehmen, keine Werbung, keine algorithmische Neuanordnung von Timelines und keine Plattformbedingungen, die sich ohne Vorankündigung ändern können.
Wichtige Funktionen von Mbin
ActivityPub-Föderation
Native ActivityPub-Unterstützung verbindet Ihre Instanz mit Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed und jedem anderen kompatiblen Fediverse-Server.
Magazine und Threads
Organisieren Sie Inhalte in themenbasierten Magazinen mit verschachtelten Kommentaren im Reddit-Stil, Abstimmungen und einer vertrauten Link-Aggregator-Erfahrung.
Integriertes Microblogging
Veröffentlichen Sie kurze Updates neben ausführlichen Threads und erreichen Sie mit beiden dasselbe föderierte Publikum von einem einzigen Konto aus.
Moderations- und Föderationssteuerung
Magazin-Moderatoren, instanzweite Admin-Tools und Föderations-Zulassungs- oder Sperrlisten ermöglichen es Ihnen, die Community zu gestalten, die Sie hosten möchten.
OAuth und REST API
Erstklassiger OAuth 2.0-Server und dokumentierte REST-API ermöglichen mobile Drittanbieter-Clients, Bots und Integrationen.
Open Source und Community-geführt
AGPL-lizenziert und gepflegt von einer aktiven Community von Mitwirkenden nach der Abspaltung von Kbin — keine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter.
Warum Sie Mbin auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.