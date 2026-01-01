Mbin ist ein quelloffener, föderierter Content-Aggregator, der Link-Sharing, Thread-Diskussionen, Abstimmungen und Microblogging auf einer einzigen Plattform vereint. Als ein von der Community gepflegter Fork von Kbin spricht es nativ ActivityPub, sodass Ihre Instanz ohne Bridges oder zusätzliche Infrastruktur mit Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed und dem breiteren Fediverse interoperiert.

Der Betrieb von Mbin auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen eine selbstverwaltete Ecke des Fediverse, wo Sie die Regeln festlegen, die Magazine moderieren und jeden Beitrag und jede Abstimmung in einer Datenbank speichern, die Ihnen gehört. Es gibt kein zentrales Unternehmen, keine Werbung, keine algorithmische Neuanordnung von Timelines und keine Plattformbedingungen, die sich ohne Vorankündigung ändern können.