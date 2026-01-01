jsreport ist ein Open-Source-Berichtsserver, der GeschÃ¤ftsdokumente in ProduktionsqualitÃ¤t aus HTML-Vorlagen generiert. Entwicklungsteams nutzen ihn als gemeinsamen Dienst, den jede Anwendung in der Organisation Ã¼ber eine REST-API aufrufen kann â€“ dabei werden JSON-Daten Ã¼bergeben und ein formatiertes PDF, eine Excel-Tabelle, DOCX oder eine HTML-Antwort empfangen, ohne dass die aufrufende Anwendung eine Rendering-Logik benÃ¶tigt. Vorlagen werden in Standard-HTML und CSS unter Verwendung von Handlebars oder anderen unterstÃ¼tzten Engines geschrieben, sodass jeder Webentwickler sie erstellen und pflegen kann, ohne eine proprietÃ¤re DSL lernen zu mÃ¼ssen.

Durch das Self-Hosting von jsreport bleiben generierte Dokumente â€“ Rechnungen, VertrÃ¤ge, Finanzberichte â€“ auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne dass sensible GeschÃ¤ftsdaten an einen Rendering-Dienst eines Drittanbieters gesendet werden. Keine GebÃ¼hren pro Dokument und keine NutzungsbeschrÃ¤nkungen.