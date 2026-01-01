jsreport mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehostete JavaScript-Berichtsplattform zum Generieren von PDF-, Excel- und DOCX-Dokumenten aus HTML-Vorlagen Ã¼ber REST API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit jsreport erstellen kÃ¶nnen
jsreport ist ein Open-Source-Berichtsserver, der GeschÃ¤ftsdokumente in ProduktionsqualitÃ¤t aus HTML-Vorlagen generiert. Entwicklungsteams nutzen ihn als gemeinsamen Dienst, den jede Anwendung in der Organisation Ã¼ber eine REST-API aufrufen kann â€“ dabei werden JSON-Daten Ã¼bergeben und ein formatiertes PDF, eine Excel-Tabelle, DOCX oder eine HTML-Antwort empfangen, ohne dass die aufrufende Anwendung eine Rendering-Logik benÃ¶tigt. Vorlagen werden in Standard-HTML und CSS unter Verwendung von Handlebars oder anderen unterstÃ¼tzten Engines geschrieben, sodass jeder Webentwickler sie erstellen und pflegen kann, ohne eine proprietÃ¤re DSL lernen zu mÃ¼ssen.
Durch das Self-Hosting von jsreport bleiben generierte Dokumente â€“ Rechnungen, VertrÃ¤ge, Finanzberichte â€“ auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne dass sensible GeschÃ¤ftsdaten an einen Rendering-Dienst eines Drittanbieters gesendet werden. Keine GebÃ¼hren pro Dokument und keine NutzungsbeschrÃ¤nkungen.
Wichtige Funktionen von jsreport
Mehrere Ausgabeformate
Generieren Sie PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV oder XML aus derselben Vorlage, indem Sie das Format Ã¼ber einen API-Parameter wechseln, ohne separate Designs pflegen zu mÃ¼ssen.
REST API-Rendering
Jede Vorlage ist ein POST-Endpunkt â€“ Anwendungen Ã¼bergeben JSON-Daten und erhalten das gerenderte Dokument zurÃ¼ck, wodurch die Berichtslogik vom Anwendungscode entkoppelt wird.
Browser-basierter Designer
Gestalten, zeigen Sie eine Vorschau an und testen Sie Berichtsvorlagen direkt im Browser mit dem integrierten Web-Editor, ohne Tool-Wechsel.
Berichtsplanung
Planen Sie Berichte so, dass sie automatisch in festen Intervallen ausgefÃ¼hrt werden, und lassen Sie sie per E-Mail zustellen oder speichern Sie die Ausgabe, wodurch manuelle, wiederkehrende Exporte entfallen.
Vorlagenversionierung
Verfolgen Sie jede Ã„nderung an einer Vorlage mit integrierter Versionshistorie und setzen Sie auf jede frÃ¼here Version zurÃ¼ck, ohne ein separates VCS pflegen zu mÃ¼ssen.
Warum Sie jsreport auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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