Suwayomi mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Manga- und Comic-Server, der Hunderte von Tachiyomi-Quellen in jeden Webbrowser bringt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Suwayomi
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Suwayomi erstellen können
Suwayomi-Server ist ein selbstgehosteter Manga- und Comic-Leseserver — eine Desktop-Neuimplementierung der beliebten Android-App Tachiyomi. Er verbindet sich mit Hunderten von Manga-Quellen über dasselbe Erweiterungs-Ökosystem wie Tachiyomi und bietet Ihnen Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Titeln über eine übersichtliche Weboberfläche, die auf jedem Gerät zugänglich ist. Im Gegensatz zu cloudbasierten Manga-Diensten mit begrenzten Katalogen und Abo-Schranken läuft Suwayomi vollständig auf Ihrem eigenen Server ohne laufende Gebühren.
Die gesamte Lesehistorie, Bibliotheksdaten und Downloads werden lokal gespeichert. Suwayomi unterstützt automatische Bibliotheksaktualisierungen, Kapitel-Downloads im CBZ-Format, OPDS-Katalogunterstützung für spezielle E-Reader-Apps und ein anpassbares Leseerlebnis — was es zu einer vollständigen selbstgehosteten Plattform für Manga- und Comic-Enthusiasten macht.
Wichtige Funktionen von Suwayomi
Hunderte von Quellen
Verbinden Sie sich mit Hunderten von Manga- und Comic-Quellen über das Tachiyomi-Erweiterungs-Ökosystem, das Websites in Dutzenden von Sprachen und Genres abdeckt.
Automatische Bibliotheks-Updates
Legen Sie ein Update-Intervall fest, und Suwayomi prüft automatisch alle verfolgten Serien auf neue Kapitel, wodurch Ihre Bibliothek ohne manuelles Aktualisieren auf dem neuesten Stand bleibt.
Offline-Kapitel-Downloads
Kapitel zum Offline-Lesen herunterladen, optional als CBZ-Archive gespeichert, die mit jeder Comic-Reader-Anwendung kompatibel sind.
OPDS-Katalog-Unterstützung
Der integrierte OPDS-Katalog ermöglicht es E-Reader-Apps wie KOReader und Panels, sich direkt mit Ihrer Suwayomi-Bibliothek zu verbinden, um auf dedizierten Geräten zu lesen.
Browser-basierter Reader
Lesen Sie Manga direkt im Browser mit einem funktionsreichen Reader, der benutzerdefinierte Layouts, Seitenanzeigemodi und Leserichtungseinstellungen unterstützt.
Warum Sie Suwayomi auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.