Suwayomi-Server ist ein selbstgehosteter Manga- und Comic-Leseserver — eine Desktop-Neuimplementierung der beliebten Android-App Tachiyomi. Er verbindet sich mit Hunderten von Manga-Quellen über dasselbe Erweiterungs-Ökosystem wie Tachiyomi und bietet Ihnen Zugang zu einer riesigen Bibliothek von Titeln über eine übersichtliche Weboberfläche, die auf jedem Gerät zugänglich ist. Im Gegensatz zu cloudbasierten Manga-Diensten mit begrenzten Katalogen und Abo-Schranken läuft Suwayomi vollständig auf Ihrem eigenen Server ohne laufende Gebühren.

Die gesamte Lesehistorie, Bibliotheksdaten und Downloads werden lokal gespeichert. Suwayomi unterstützt automatische Bibliotheksaktualisierungen, Kapitel-Downloads im CBZ-Format, OPDS-Katalogunterstützung für spezielle E-Reader-Apps und ein anpassbares Leseerlebnis — was es zu einer vollständigen selbstgehosteten Plattform für Manga- und Comic-Enthusiasten macht.