Drupal ist ein ausgereiftes, unternehmenstaugliches Content-Management-System, dem Regierungen, Universitäten, Medienunternehmen und Fortune-500-Organisationen weltweit vertrauen. Seine modulare Architektur und das umfangreiche Ökosystem von über 50.000 beigesteuerten Modulen ermöglichen es Teams, alles zu erstellen, von einer einfachen redaktionellen Website bis hin zu einer komplexen digitalen Multi-Site-Plattform, ohne eine Zeile benutzerdefinierten Codes anfassen zu müssen.

Die Headless-CMS-Funktionen von Drupal, die robuste API-Schicht und das granulare Berechtigungssystem machen es zu einer hervorragenden Lösung für Organisationen, die Inhalte über mehrere Kanäle hinweg verwalten müssen – Web, Mobil und darüber hinaus – wobei strenge redaktionelle Workflows und Compliance-Anforderungen eingehalten werden. Diese Bereitstellung kombiniert Drupal mit einem PostgreSQL-Backend für produktionsreife Zuverlässigkeit und Leistung.