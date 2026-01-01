Drupal mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-CMS in Unternehmensqualität, das Millionen von Websites weltweit antreibt, von persönlichen Blogs bis hin zu großen Regierungsportalen.
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Was Sie mit Drupal erstellen können
Drupal ist ein ausgereiftes, unternehmenstaugliches Content-Management-System, dem Regierungen, Universitäten, Medienunternehmen und Fortune-500-Organisationen weltweit vertrauen. Seine modulare Architektur und das umfangreiche Ökosystem von über 50.000 beigesteuerten Modulen ermöglichen es Teams, alles zu erstellen, von einer einfachen redaktionellen Website bis hin zu einer komplexen digitalen Multi-Site-Plattform, ohne eine Zeile benutzerdefinierten Codes anfassen zu müssen.
Die Headless-CMS-Funktionen von Drupal, die robuste API-Schicht und das granulare Berechtigungssystem machen es zu einer hervorragenden Lösung für Organisationen, die Inhalte über mehrere Kanäle hinweg verwalten müssen – Web, Mobil und darüber hinaus – wobei strenge redaktionelle Workflows und Compliance-Anforderungen eingehalten werden. Diese Bereitstellung kombiniert Drupal mit einem PostgreSQL-Backend für produktionsreife Zuverlässigkeit und Leistung.
Wichtige Funktionen von Drupal
Flexible Inhaltsmodellierung
Definieren Sie benutzerdefinierte Inhaltstypen und Felder, um genau zu Ihrem redaktionellen Workflow zu passen, ohne durch eine feste Datenstruktur eingeschränkt zu sein.
Headless CMS und REST API
Stellen Sie Inhalte über eine RESTful- oder JSON:API-Schnittstelle bereit, damit Front-End-Teams benutzerdefinierte Erlebnisse in jedem Framework erstellen können.
Feingranulare Rollen und Berechtigungen
Steuern Sie genau, was jede Benutzerrolle in der gesamten Seitenhierarchie erstellen, bearbeiten, veröffentlichen oder löschen kann.
Mehrsprachiger Support
Integrierte Übersetzung und Sprachverwaltung ermöglicht Ihnen die Veröffentlichung von Inhalten in Dutzenden von Sprachen von einer einzigen Installation aus.
Umfangreiches Modul-Ökosystem
Über 50.000 beigesteuerte Module erweitern Drupal um E-Commerce, SEO, Medienverwaltung und Integrationen von Drittanbieterdiensten.
Warum Sie Drupal auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.