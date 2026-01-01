Syncthing mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Peer-to-Peer-Dateisynchronisierung, die Ihre Daten auf allen Geräten privat und verschlüsselt hält.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Syncthing erstellen können
Syncthing ist ein dezentrales Dateisynchronisierungstool, das Dateien kontinuierlich zwischen Ihren Geräten synchronisiert, ohne dass ein zentraler Server erforderlich ist. Alle Daten bleiben auf Ihren Geräten und werden mit TLS-Verschlüsselung und Perfect Forward Secrecy übertragen – kein Cloud-Mittelsmann, kein Konto erforderlich.
Das Selbst-Hosting von Syncthing auf einem VPS erstellt einen persistenten Synchronisationsknoten, der 24/7 online bleibt, wodurch sichergestellt wird, dass alle Ihre Geräte auf dem neuesten Stand bleiben, selbst wenn einige offline sind. Mit Unterstützung für Ordnerversionierung, Konfliktbehandlung und plattformübergreifende Clients ist Syncthing die datenschutzorientierte Alternative zu Dropbox und Google Drive.
Wichtige Funktionen von Syncthing
Kein zentraler Server
Dateien werden direkt zwischen Ihren Geräten synchronisiert, ohne Cloud-Speicher von Drittanbietern, wodurch Ihre Daten vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Alle Übertragungen nutzen TLS mit perfekter Vorwärtsgeheimhaltung, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Dateien von niemand anderem abgefangen oder gelesen werden können.
Flexible Ordner-Modi
Konfigurieren Sie Ordner als Nur-Senden, Nur-Empfangen oder bidirektional, um genau zu steuern, wie Daten zwischen Geräten fließen.
Dateiversionierung
Bewahren Sie historische Versionen von geänderten oder gelöschten Dateien mit konfigurierbaren Aufbewahrungsrichtlinien auf, um die Wiederherstellung nach versehentlichen Änderungen zu ermöglichen.
Plattformübergreifende Clients
Native Clients für Linux, Windows, macOS und Android synchronisieren jedes Gerät von einem einzigen persistenten VPS-Knoten aus.
Warum Sie Syncthing auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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