Syncthing ist ein dezentrales Dateisynchronisierungstool, das Dateien kontinuierlich zwischen Ihren Geräten synchronisiert, ohne dass ein zentraler Server erforderlich ist. Alle Daten bleiben auf Ihren Geräten und werden mit TLS-Verschlüsselung und Perfect Forward Secrecy übertragen – kein Cloud-Mittelsmann, kein Konto erforderlich.

Das Selbst-Hosting von Syncthing auf einem VPS erstellt einen persistenten Synchronisationsknoten, der 24/7 online bleibt, wodurch sichergestellt wird, dass alle Ihre Geräte auf dem neuesten Stand bleiben, selbst wenn einige offline sind. Mit Unterstützung für Ordnerversionierung, Konfliktbehandlung und plattformübergreifende Clients ist Syncthing die datenschutzorientierte Alternative zu Dropbox und Google Drive.