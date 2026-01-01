NextChat (ehemals ChatGPT-Next-Web) ist eine Open-Source-Chat-Oberfläche mit über 88.000 GitHub-Sternen – der am häufigsten mit Sternen ausgezeichnete selbstgehostete KI-Chat-Client auf dem Markt. Er verbindet sich mit OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek und Dutzenden anderer Anbieter, sodass Sie mit jedem LLM über eine konsistente Benutzeroberfläche chatten können, ohne zwischen Dashboards wechseln oder für einen Drittanbieter-Wrapper-Dienst bezahlen zu müssen.

Beim Selbst-Hosten von NextChat bleiben Ihre API-Schlüssel und Ihr Chatverlauf privat. Der Zugriff kann mit einem Passwortcode gesperrt werden, und alle Chat-Daten werden im Browser des Benutzers gespeichert – es gibt keine zu verwaltende Datenbank und keine serverseitige Datenspeicherung.