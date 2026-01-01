Teedy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem mit OCR und Volltextsuche zum Organisieren von Scans, PDFs und Dateien.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Teedy erstellen kÃ¶nnen
Teedy ist ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das einen Stapel gescannter Papiere, PDFs und digitaler Dateien in ein strukturiertes, durchsuchbares Archiv verwandelt. Jedes hochgeladene Dokument wird per OCR verarbeitet, sodass sein Text vollstÃ¤ndig durchsuchbar wird, und ein flexibles System aus Tags, hierarchischen Kategorien und benutzerdefinierten Metadaten hÃ¤lt groÃŸe Sammlungen organisiert. Eine Ã¼bersichtliche, responsive WeboberflÃ¤che, Mehrbenutzerkonten mit detaillierten Berechtigungen und eine vollstÃ¤ndige REST-API machen es gleichermaÃŸen fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Teams geeignet.
Das Selbst-Hosting von Teedy auf Ihrem eigenen VPS bewahrt sensible Unterlagen â€“ VertrÃ¤ge, Rechnungen, Steuerunterlagen und Ausweisdokumente â€“ in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt in einer Drittanbieter-Cloud. Gleichzeitig bietet es sofort einsatzbereite OCR, Volltextsuche und eine revisionssichere Versionierung.
Wichtige Funktionen von Teedy
OCR-Texterkennung
Extrahiert automatisch Text aus gescannten Dokumenten und PDFs mithilfe der integrierten OCR, wodurch jedes Dokument vollstÃ¤ndig durchsuchbar wird.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie das gesamte Archiv nach Dokumentinhalt, Tags oder Metadaten, um jede Datei in Sekundenschnelle zu finden.
Tags und Metadaten
Organisieren Sie Dokumente mit hierarchischen Tags, benutzerdefinierten Metadatenfeldern und Beziehungen anstelle starrer Ordnerstrukturen.
Mehrbenutzerberechtigungen
Erstellen Sie Benutzer- und Gruppenkonten mit feingranularen Zugriffssteuerungslisten, damit Teams Dokumente sicher teilen kÃ¶nnen.
REST API und Automatisierung
Automatisieren Sie Uploads, Datenerfassung und Integrationen Ã¼ber eine vollstÃ¤ndige REST-API und E-Mail-Import-UnterstÃ¼tzung.
Warum Sie Teedy auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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