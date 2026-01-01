Teedy ist ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das einen Stapel gescannter Papiere, PDFs und digitaler Dateien in ein strukturiertes, durchsuchbares Archiv verwandelt. Jedes hochgeladene Dokument wird per OCR verarbeitet, sodass sein Text vollstÃ¤ndig durchsuchbar wird, und ein flexibles System aus Tags, hierarchischen Kategorien und benutzerdefinierten Metadaten hÃ¤lt groÃŸe Sammlungen organisiert. Eine Ã¼bersichtliche, responsive WeboberflÃ¤che, Mehrbenutzerkonten mit detaillierten Berechtigungen und eine vollstÃ¤ndige REST-API machen es gleichermaÃŸen fÃ¼r Einzelpersonen und kleine Teams geeignet.

Das Selbst-Hosting von Teedy auf Ihrem eigenen VPS bewahrt sensible Unterlagen â€“ VertrÃ¤ge, Rechnungen, Steuerunterlagen und Ausweisdokumente â€“ in einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, anstatt in einer Drittanbieter-Cloud. Gleichzeitig bietet es sofort einsatzbereite OCR, Volltextsuche und eine revisionssichere Versionierung.