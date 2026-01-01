Zammad ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes Helpdesk- und Kundensupport-System, das E-Mail-, Chat-, Telefon-, Twitter-, Facebook- und Telegram-Konversationen in einer einzigen Ticket-Warteschlange konsolidiert. Agenten arbeiten von einem Posteingang aus, wÃ¤hrend Kunden Sie Ã¼ber den von ihnen bevorzugten Kanal erreichen, und jede Interaktion wird in einem einheitlichen Kundenprofil mit einer vollstÃ¤ndigen Audit-Historie protokolliert.

Das Selbsthosten von Zammad auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Konversationsprotokolle und SLA-Metriken unter Ihrer Kontrolle, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Agent. Die Plattform skaliert von einem Ein-Personen-Support-Desk zu einem Multi-Team-Betrieb mit benutzerdefinierten Workflows, Wissensdatenbankartikeln und Zeiterfassung.