Bis zu 69 % Rabatt auf Zammad

Zammad mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-Helpdesk- und Kundenservice-Plattform, die E-Mail, Chat und soziale KanÃ¤le in einen einzigen Ticket-Workflow verwandelt.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
7,99â‚¬/Mon.
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BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Zammad erstellen kÃ¶nnen

Zammad ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes Helpdesk- und Kundensupport-System, das E-Mail-, Chat-, Telefon-, Twitter-, Facebook- und Telegram-Konversationen in einer einzigen Ticket-Warteschlange konsolidiert. Agenten arbeiten von einem Posteingang aus, wÃ¤hrend Kunden Sie Ã¼ber den von ihnen bevorzugten Kanal erreichen, und jede Interaktion wird in einem einheitlichen Kundenprofil mit einer vollstÃ¤ndigen Audit-Historie protokolliert.

Das Selbsthosten von Zammad auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Konversationsprotokolle und SLA-Metriken unter Ihrer Kontrolle, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Agent. Die Plattform skaliert von einem Ein-Personen-Support-Desk zu einem Multi-Team-Betrieb mit benutzerdefinierten Workflows, Wissensdatenbankartikeln und Zeiterfassung.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Zammad

Multi-Channel-Posteingang

Rufen Sie Tickets von E-Mail, Web-Chat, Telegram, Twitter, Facebook und Telefon in einer einzigen Warteschlange ab, damit Agenten nie zwischen Tools wechseln mÃ¼ssen.

SLA und Eskalation

Definieren Sie Reaktions- und LÃ¶sungsziele pro Kunde oder Tickettyp, mit automatischen Eskalationen, wenn Fristen Ã¼berschritten werden.

Wissensdatenbank

VerÃ¶ffentlichen Sie Ã¶ffentliche und interne Artikel mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung, um wiederkehrende Tickets zu reduzieren und neue Agenten schneller einzuarbeiten.

Volltextsuche

Elasticsearch-gestÃ¼tzte Suche Ã¼ber jedes Ticket, jeden Artikel und jeden Kundendatensatz liefert selbst bei Skalierung Ergebnisse in Millisekunden.

Benutzerdefinierte Workflows

Erstellen Sie triggerbasierte Automatisierungen und Scheduler-Jobs, die Tickets weiterleiten, Antworten senden und Felder aktualisieren, ohne Code zu schreiben.

REST API und Webhooks

Zammad lÃ¤sst sich mit CRMs, Monitoring-Tools und Chatbots Ã¼ber eine umfassende REST-API und Outbound-Webhooks integrieren.

Warum Sie Zammad auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

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Open-Source Frage-Antwort-Plattform fÃ¼r den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von Communitys

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Schlankes selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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