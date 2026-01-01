Zammad mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Helpdesk- und Kundenservice-Plattform, die E-Mail, Chat und soziale KanÃ¤le in einen einzigen Ticket-Workflow verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Zammad erstellen kÃ¶nnen
Zammad ist ein vollstÃ¤ndig quelloffenes Helpdesk- und Kundensupport-System, das E-Mail-, Chat-, Telefon-, Twitter-, Facebook- und Telegram-Konversationen in einer einzigen Ticket-Warteschlange konsolidiert. Agenten arbeiten von einem Posteingang aus, wÃ¤hrend Kunden Sie Ã¼ber den von ihnen bevorzugten Kanal erreichen, und jede Interaktion wird in einem einheitlichen Kundenprofil mit einer vollstÃ¤ndigen Audit-Historie protokolliert.
Das Selbsthosten von Zammad auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Kundendaten, Konversationsprotokolle und SLA-Metriken unter Ihrer Kontrolle, ohne LizenzgebÃ¼hren pro Agent. Die Plattform skaliert von einem Ein-Personen-Support-Desk zu einem Multi-Team-Betrieb mit benutzerdefinierten Workflows, Wissensdatenbankartikeln und Zeiterfassung.
Wichtige Funktionen von Zammad
Multi-Channel-Posteingang
Rufen Sie Tickets von E-Mail, Web-Chat, Telegram, Twitter, Facebook und Telefon in einer einzigen Warteschlange ab, damit Agenten nie zwischen Tools wechseln mÃ¼ssen.
SLA und Eskalation
Definieren Sie Reaktions- und LÃ¶sungsziele pro Kunde oder Tickettyp, mit automatischen Eskalationen, wenn Fristen Ã¼berschritten werden.
Wissensdatenbank
VerÃ¶ffentlichen Sie Ã¶ffentliche und interne Artikel mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung, um wiederkehrende Tickets zu reduzieren und neue Agenten schneller einzuarbeiten.
Volltextsuche
Elasticsearch-gestÃ¼tzte Suche Ã¼ber jedes Ticket, jeden Artikel und jeden Kundendatensatz liefert selbst bei Skalierung Ergebnisse in Millisekunden.
Benutzerdefinierte Workflows
Erstellen Sie triggerbasierte Automatisierungen und Scheduler-Jobs, die Tickets weiterleiten, Antworten senden und Felder aktualisieren, ohne Code zu schreiben.
REST API und Webhooks
Zammad lÃ¤sst sich mit CRMs, Monitoring-Tools und Chatbots Ã¼ber eine umfassende REST-API und Outbound-Webhooks integrieren.
Warum Sie Zammad auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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