Black Candy ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der Ihre persönliche Audiosammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt, den Sie von jedem Browser oder seinen offiziellen mobilen Apps aus erreichen können. Er scannt Ihre Bibliothek, liest Metadaten und Album-Cover und präsentiert alles über einen übersichtlichen, responsiven Web-Player mit Wiedergabelisten, Suchfunktion und Mehrbenutzerkonten.

Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Plattformen speichert Black Candy jeden Titel, jede Wiedergabeliste und jede Hörgewohnheit auf einer Infrastruktur, die Ihnen gehört. Es gibt keine Abonnementgebühren, keinen Katalog, der sich ohne Vorwarnung ändert, und keine Komprimierung Ihrer hochwertigen Dateien – nur Ihre eigene Musik, die in voller Wiedergabetreue von Ihrem VPS auf jedes Gerät gestreamt wird, das Sie verwenden.