Black Candy mit 1 Klick bereitstellen.
Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit einem übersichtlichen Web-Player und offiziellen mobilen Apps für Ihre persönliche Musiksammlung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Black Candy erstellen können
Black Candy ist ein quelloffener, selbst gehosteter Musik-Streaming-Server, der Ihre persönliche Audiosammlung in einen privaten Streaming-Dienst verwandelt, den Sie von jedem Browser oder seinen offiziellen mobilen Apps aus erreichen können. Er scannt Ihre Bibliothek, liest Metadaten und Album-Cover und präsentiert alles über einen übersichtlichen, responsiven Web-Player mit Wiedergabelisten, Suchfunktion und Mehrbenutzerkonten.
Im Gegensatz zu kommerziellen Streaming-Plattformen speichert Black Candy jeden Titel, jede Wiedergabeliste und jede Hörgewohnheit auf einer Infrastruktur, die Ihnen gehört. Es gibt keine Abonnementgebühren, keinen Katalog, der sich ohne Vorwarnung ändert, und keine Komprimierung Ihrer hochwertigen Dateien – nur Ihre eigene Musik, die in voller Wiedergabetreue von Ihrem VPS auf jedes Gerät gestreamt wird, das Sie verwenden.
Wichtige Funktionen von Black Candy
Persönliches Musikstreaming
Streamen Sie Ihre eigene Sammlung von jedem Browser oder den offiziellen mobilen Apps, mit vollständigem Album-Cover, Metadaten und Suchfunktion.
Mehrbenutzerkonten
Jeder Zuhörer erhält einen eigenen Login, Wiedergabelisten und einen Hörverlauf, während eine einzige Mediathek auf einem Server gemeinsam genutzt wird.
On-the-Fly-Transkodierung
Konvertiert Audio automatisch in eine streamfähige Bitrate, damit die Wiedergabe auf langsamen oder mobilen Verbindungen reibungslos bleibt, ohne die Originale zu verändern.
Playlists und Suche
Erstellen Sie manuelle oder intelligente Wiedergabelisten und finden Sie jeden Künstler, jedes Album oder jeden Titel sofort mit einer schnellen Volltextsuche.
Vollständige Datenhoheit
Ihre Musik, Playlists und Hördaten bleiben auf Ihrem VPS — keine Abonnements, kein Tracking und kein Katalog, der verschwindet.
Warum Sie Black Candy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.