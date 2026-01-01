Hister mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Lokal-basierte persÃ¶nliche Suchmaschine, die Ihren Browserverlauf und Ihre Wissensdatenbank volltext-indiziert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hister erstellen kÃ¶nnen
Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die automatisch die von Ihnen besuchten Websites volltextindiziert und so Ihren Browserverlauf in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf externe Suchmaschinen zu verlassen, die jede Suchanfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Ihnen Hister, jede bereits gelesene Seite zu finden, indem Sie deren Inhalt nutzen, nicht nur den Titel oder die URL.
Hister selbst zu hosten, hÃ¤lt Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Anfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.
Wichtige Funktionen von Hister
Volltextverlaufsindex
Indiziert automatisch den tatsÃ¤chlichen Inhalt der von Ihnen besuchten Seiten, sodass Sie nach dem suchen kÃ¶nnen, was geschrieben wurde, und nicht nur nach URL oder Titel.
Leistungsstarke Abfragesprache
Filtern nach Domain, Datumsbereich, Sprache, Tags und VolltextausdrÃ¼cken mithilfe einer speziellen Abfragesyntax, die auf PrÃ¤zision ausgelegt ist.
Lokale Dateindizierung
Richten Sie Hister auf Verzeichnisse auf Ihrem VPS aus, um Notizen, Dokumente und Wissensdatenbanken neben Ihrer Browser-Historie zu indizieren.
Integrierter Crawler
Erweitern Sie den Index durch das Crawlen externer Websites entweder mit einem traditionellen HTTP-Crawler oder einem Headless-Browser fÃ¼r JavaScript-lastige Seiten.
MehrbenutzerunterstÃ¼tzung
Hosten Sie eine gemeinsame Instanz fÃ¼r ein Team oder eine lokale Community mit benutzerbezogenen Indizes und OAuth-basierter Authentifizierung.
KI- und MCP-Integration
Optionale semantische Suche aktivieren und Ergebnisse fÃ¼r KI-Agenten Ã¼ber einen Model Context Protocol Endpunkt bereitstellen.
Warum Sie Hister auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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