Hister ist eine Open-Source-Suchmaschine, die automatisch die von Ihnen besuchten Websites volltextindiziert und so Ihren Browserverlauf in eine private, durchsuchbare Wissensdatenbank verwandelt. Anstatt durch eine chronologische Verlaufsliste zu scrollen oder sich auf externe Suchmaschinen zu verlassen, die jede Suchanfrage profilieren, ermÃ¶glicht es Ihnen Hister, jede bereits gelesene Seite zu finden, indem Sie deren Inhalt nutzen, nicht nur den Titel oder die URL.

Hister selbst zu hosten, hÃ¤lt Ihre Browserdaten, indizierten Inhalte und Suchanfragen vollstÃ¤ndig auf Ihrem VPS. Dieselbe Instanz kann zusÃ¤tzliche Websites crawlen, lokale Dateien indizieren, einen MCP-Endpunkt fÃ¼r KI-Agenten bereitstellen und mehrere Benutzer bedienen â€“ alles, ohne eine einzige Anfrage an einen Drittanbieterdienst zu senden.