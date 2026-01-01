Apache IoTDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Eine industrielle IoT-Zeitreihen-Datenbank, die hohen Datendurchsatz bei der Erfassung, Abfragen in unter einer Sekunde und ultrahohe Komprimierung am Edge bietet.
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Was Sie mit Apache IoTDB erstellen können
Apache IoTDB ist eine speziell entwickelte Zeitreihen-Datenbank für das Internet der Dinge, die von Grund auf für industrielle IoT-Workloads konzipiert wurde, bei denen täglich Milliarden von Datenpunkten von Millionen von Sensoren eintreffen. Sein leichtgewichtiges, spaltenbasiertes TsFile-Format erreicht Kompressionsraten, die typische relationale Datenbanken nicht erreichen können, während Analyseabfragen im Sub-Sekunden-Bereich und ein baumbasiertes Geräteschema die Art und Weise modellieren, wie reale Industrieanlagen tatsächlich strukturiert sind.
Das Selbst-Hosting von Apache IoTDB auf Ihrem VPS bietet Fertigungs-, Energie-, Transport- und Smart-City-Projekten ein privates Telemetrie-Backend, das nativ mit Grafana, Spark, Flink, Kafka und MQTT integriert ist — ohne Gebühren pro Metrik zu zahlen und ohne Sensordaten an Drittanbieter-Clouds zu senden.
Wichtige Funktionen von Apache IoTDB
TsFile-Spaltenspeicher
Speziell entwickeltes spaltenbasiertes Speicherformat, optimiert für Zeitreihendaten, bietet Kompressionsraten von bis zu 20:1 im Vergleich zu herkömmlichen Datenbanken.
Hochdurchsatz-Aufnahme
Verarbeitet Millionen von Schreibvorgängen pro Sekunde von stromsparenden IoT-Geräten mithilfe eines Log-Structured Merge Tree, der für schreibintensive Workloads konzipiert ist.
Baumbasiertes Geräteschema
Hierarchisches Pfadmodell spiegelt wider, wie Fabriken und Flotten Sensoren organisieren, mit unscharfen Wildcards für geräteübergreifende Aggregationsabfragen.
Native Protokollunterstützung
JDBC, Thrift RPC, REST API V2 und MQTT-Einbindung ermöglichen es jedem Gerät, Dashboard oder Analyse-Tool, sich ohne benutzerdefinierte Adapter zu verbinden.
Grafana und Spark bereit
Offizielle Konnektoren für Grafana, Apache Spark, Flink, Kafka und Hadoop verwandeln IoTDB in ein Drop-in-Zeitreihen-Backend für bestehende Pipelines.
Warum Sie Apache IoTDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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