Bis zu 69 % Rabatt auf Haven

Haven als 1-Klick-Installation bereitstellen.

Private, selbst gehostete Blogging-Plattform für persönliche Tagebücher, Familien-Updates und Schriften, die nur mit Personen geteilt werden, die Sie einladen.

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Serverstandort Deutschland/EU wählbar
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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
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4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Haven erstellen können

Haven ist eine Open-Source-Anwendung für persönliches Blogging, die auf Ruby on Rails basiert und für Autoren gedacht ist, die einen privaten Bereich suchen, um Inhalte mit Freunden und Familie zu teilen, anstatt sie im öffentlichen Internet zu veröffentlichen. Es gibt keine Selbstregistrierung, keine Werbung, keine Tracker und keinen algorithmischen Feed – nur die Personen, für die Sie Konten erstellen, können Ihre Beiträge lesen.

Das Selbst-Hosting von Haven auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Tagebucheinträge, Fotos und Abonnentenliste vollständig unter Ihrer Kontrolle, mit einem Markdown-Editor, einem integrierten RSS-Reader und einer Bildskalierung, die für das Lesen bei geringer Bandbreite optimiert ist.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Haven

Standardmäßig privat

Keine Selbstregistrierung bedeutet, dass nur eingeladene Leser Ihre Beiträge, Fotos und Kommentare sehen können – ideal für Familienblogs und persönliche Tagebücher.

Markdown-Editor

Schreiben Sie Beiträge in Markdown mit Live-Vorschau, eingebetteten Bildern, Video und Audio, die direkt im Editor gerendert werden.

Integrierter RSS-Reader

Folgen Sie anderen Haven-Blogs und öffentlichen Feeds direkt in Ihrem Dashboard, ohne einen separaten Feedreader.

Private RSS-Feeds

Jeder eingeladene Leser erhält eine persönliche, authentifizierte RSS-URL, damit er in jedem Feedreader abonnieren kann, ohne Ihren Blog öffentlich zugänglich zu machen.

Bandbreitenschonend

Hochgeladene Bilder werden automatisch herunterskaliert und die Benutzeroberfläche kommt ohne JavaScript-Frameworks aus, sodass Seiten in langsamen Netzwerken schnell bleiben.

Anpassbares Design

Fügen Sie benutzerdefiniertes CSS und Schriftarten direkt aus dem Adminbereich ein, um Ihrem persönlichen Stil zu entsprechen, ohne die Codebasis forken zu müssen.

Warum Sie Haven auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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