Haven ist eine Open-Source-Anwendung für persönliches Blogging, die auf Ruby on Rails basiert und für Autoren gedacht ist, die einen privaten Bereich suchen, um Inhalte mit Freunden und Familie zu teilen, anstatt sie im öffentlichen Internet zu veröffentlichen. Es gibt keine Selbstregistrierung, keine Werbung, keine Tracker und keinen algorithmischen Feed – nur die Personen, für die Sie Konten erstellen, können Ihre Beiträge lesen.

Das Selbst-Hosting von Haven auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Tagebucheinträge, Fotos und Abonnentenliste vollständig unter Ihrer Kontrolle, mit einem Markdown-Editor, einem integrierten RSS-Reader und einer Bildskalierung, die für das Lesen bei geringer Bandbreite optimiert ist.