Wizarr als 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einladungs- und Benutzerverwaltungssystem für Plex, Jellyfin und Emby mit geführtem Onboarding und Zugriffskontrollen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Wizarr erstellen können
Wizarr ist ein selbst gehostetes Einladungs- und Nutzerverwaltungssystem für Plex-, Jellyfin- und Emby-Medienserver. Es generiert sichere, teilbare Einladungslinks mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Beschränkungen des Bibliothekszugriffs und Begrenzungen der Kontodauer. Anschließend führt es neue Nutzer durch einen geführten Einführungsprozess, um schnell verbunden zu werden.
Das Selbst-Hosting von Wizarr neben Ihrem Medienserver gibt Ihnen eine detaillierte Kontrolle darüber, wer wie lange Zugriff hat, ohne Nutzerkonten manuell im Admin-Panel jedes Medienservers verwalten zu müssen. Einladungsverfolgung, Sitzungsverwaltung und Tools zur Massenverwaltung von Mitgliedern machen die Verwaltung einer geteilten Medienbibliothek in jedem Umfang praktikabel.
Wichtige Funktionen von Wizarr
Einladungslinks
Generieren Sie einzigartige Einladungs-URLs mit Ablaufdaten und Nutzungslimits, um einen kontrollierten Zugriff auf Ihren Medienserver zu ermöglichen.
Bibliothekseinschränkungen
Beschränken Sie eingeladene Benutzer auf bestimmte Bibliotheken, sodass Gäste nur auf Inhalte zugreifen können, die Sie explizit mit ihnen geteilt haben.
Geführtes Benutzer-Onboarding
Neue Eingeladene folgen einer Schritt-für-Schritt-Einrichtungsanleitung, die sie durch die Erstellung eines Kontos und die Verbindung ihrer Medien-App führt.
Multi-Server-Support
Benutzer auf Plex-, Jellyfin- und Emby-Servern von einem einzigen Wizarr-Dashboard aus verwalten.
Einladungs-Tracking
Überwachen Sie, welche Einladungen wann und von wem verwendet wurden, um Ihre Mitgliederliste genau und aktuell zu halten.
Warum Sie Wizarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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