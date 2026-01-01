Wizarr ist ein selbst gehostetes Einladungs- und Nutzerverwaltungssystem für Plex-, Jellyfin- und Emby-Medienserver. Es generiert sichere, teilbare Einladungslinks mit konfigurierbaren Ablaufdaten, Beschränkungen des Bibliothekszugriffs und Begrenzungen der Kontodauer. Anschließend führt es neue Nutzer durch einen geführten Einführungsprozess, um schnell verbunden zu werden.

Das Selbst-Hosting von Wizarr neben Ihrem Medienserver gibt Ihnen eine detaillierte Kontrolle darüber, wer wie lange Zugriff hat, ohne Nutzerkonten manuell im Admin-Panel jedes Medienservers verwalten zu müssen. Einladungsverfolgung, Sitzungsverwaltung und Tools zur Massenverwaltung von Mitgliedern machen die Verwaltung einer geteilten Medienbibliothek in jedem Umfang praktikabel.