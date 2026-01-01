Swing Music bietet Ihrer persönlichen Audiosammlung das Streaming-Qualitätserlebnis, das kommerzielle Dienste bieten – ohne Abonnementgebühren, Lizenzbeschränkungen oder Audiokompression. Es scannt Ihre Musikordner automatisch, extrahiert Metadaten und organisiert alles nach Künstler, Album und Genre mit einem ausgefeilten Webinterface, das Albumcover, Liedtextanzeige und personalisierte tägliche Mixe, die aus Ihrem Hörverlauf generiert werden, umfasst.

Self-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen zuverlässigen Fernzugriff auf Ihre Mediathek von überall, ohne von Upload-Geschwindigkeiten zu Hause oder dynamischen IPs abhängig zu sein. FLAC und verlustfreie Formate werden nativ abgespielt, sodass Ihre Audioqualität niemals beeinträchtigt wird, und Mehrbenutzerprofile bedeuten, dass die ganze Familie eine Mediathek teilen kann, während separate Hörverläufe beibehalten werden.