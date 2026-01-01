Swing-Musik mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit einer Spotify-ähnlichen Oberfläche für Ihre persönliche Audiosammlung, tägliche Mixe, Liedtexte und FLAC-Unterstützung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Swing Music
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Swing Music erstellen können
Swing Music bietet Ihrer persönlichen Audiosammlung das Streaming-Qualitätserlebnis, das kommerzielle Dienste bieten – ohne Abonnementgebühren, Lizenzbeschränkungen oder Audiokompression. Es scannt Ihre Musikordner automatisch, extrahiert Metadaten und organisiert alles nach Künstler, Album und Genre mit einem ausgefeilten Webinterface, das Albumcover, Liedtextanzeige und personalisierte tägliche Mixe, die aus Ihrem Hörverlauf generiert werden, umfasst.
Self-Hosting auf Ihrem VPS bietet Ihnen zuverlässigen Fernzugriff auf Ihre Mediathek von überall, ohne von Upload-Geschwindigkeiten zu Hause oder dynamischen IPs abhängig zu sein. FLAC und verlustfreie Formate werden nativ abgespielt, sodass Ihre Audioqualität niemals beeinträchtigt wird, und Mehrbenutzerprofile bedeuten, dass die ganze Familie eine Mediathek teilen kann, während separate Hörverläufe beibehalten werden.
Wichtige Funktionen von Swing Music
Verlustfreies Audio-Streaming
Streamt FLAC und andere verlustfreie Formate nativ ohne Transkodierung oder Komprimierung, unter Beibehaltung der vollen Audioqualität Ihrer Aufnahmen.
Tägliche Mixe
Generiert personalisierte Wiedergabelisten aus Ihrer Hörhistorie, zeigt Alben an, die Sie kürzlich nicht gehört haben, und hält Ihre Bibliothek aktuell.
Liedtextanzeige
Blendet synchronisierte Liedtexte während der Wiedergabe ein, damit Sie mitlesen können, ohne zu einer separaten App oder einem Browser-Tab wechseln zu müssen.
Last.fm-Scrobbling
Protokolliert jeden Titel, den Sie abspielen, automatisch an Last.fm und hält so Ihre Hörstatistiken und Musikempfehlungen auf dem neuesten Stand.
Mehrbenutzerprofile
Jeder Nutzer pflegt seinen eigenen Hörverlauf, seine Favoriten und Empfehlungen, während er die gleiche Musikbibliothek auf dem Server teilt.
Warum Sie Swing Music auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.