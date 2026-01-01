Tinode ist eine vollständig quelloffene Instant-Messaging-Plattform, die einen kompletten Stack liefert — ein Go-Server-Backend, offizielle Clients für Web, iOS, Android und Desktop sowie eine gRPC-API für benutzerdefinierte Integrationen. Sie unterstützt Einzel- und Gruppenchats, Tippindikatoren, Lesebestätigungen, Dateianhänge und optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und bringt so den Funktionsumfang kommerzieller Messaging-Plattformen in Ihre eigene Infrastruktur.

Das Selbst-Hosting von Tinode auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Konversationen, Benutzerdaten und Dateiübertragungen niemals einen Messaging-Dienst eines Drittanbieters berühren. Nutzen Sie den integrierten Web-Client direkt nach der Bereitstellung oder verbinden Sie Ihre eigenen mobilen und Web-Apps über die gRPC- oder REST-API.