Tinode mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Instant-Messaging-Plattform mit mobilen und Web-Clients, Echtzeit-Chat und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tinode erstellen können
Tinode ist eine vollständig quelloffene Instant-Messaging-Plattform, die einen kompletten Stack liefert — ein Go-Server-Backend, offizielle Clients für Web, iOS, Android und Desktop sowie eine gRPC-API für benutzerdefinierte Integrationen. Sie unterstützt Einzel- und Gruppenchats, Tippindikatoren, Lesebestätigungen, Dateianhänge und optionale Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und bringt so den Funktionsumfang kommerzieller Messaging-Plattformen in Ihre eigene Infrastruktur.
Das Selbst-Hosting von Tinode auf einem VPS bedeutet, dass Ihre Konversationen, Benutzerdaten und Dateiübertragungen niemals einen Messaging-Dienst eines Drittanbieters berühren. Nutzen Sie den integrierten Web-Client direkt nach der Bereitstellung oder verbinden Sie Ihre eigenen mobilen und Web-Apps über die gRPC- oder REST-API.
Wichtige Funktionen von Tinode
Echtzeit-Nachrichten
Liefert Sofortnachrichten mit Tipp-Indikatoren, Lesebestätigungen und Nachrichtenreaktionen gleichzeitig über Web-, iOS-, Android- und Desktop-Clients.
Gruppenchats und Kanäle
Erstellen Sie Gruppenchats mit konfigurierbarer Mitgliedschaft, Rollen und Berechtigungen für Teams und Gemeinschaften jeder Größe.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Optionale E2E-Verschlüsselung hält den Nachrichteninhalt privat — unlesbar für den Server und jeden Vermittler, sogar für Ihren eigenen.
Dateien- und Medienfreigabe
Teilen Sie Bilder, Dateien und Anhänge direkt in Konversationen, gespeichert auf Ihrem eigenen Dateisystem oder einem S3-kompatiblen Bucket.
Video- und Sprachanrufe
Die integrierte WebRTC-Unterstützung ermöglicht Video- und Sprachanrufe direkt in der Chat-Oberfläche, ohne zu einer separaten App wechseln zu müssen.
gRPC und REST API
Umfassende gRPC- und REST-APIs ermöglichen es Ihnen, Tinode-Messaging in benutzerdefinierte Apps einzubetten oder in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren.
Warum Sie Tinode auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.