Xibo CMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Digital Signage CMS zum Planen von Layouts und Medien Ã¼ber Netzwerke von Displays von einem zentralen Server.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Xibo CMS erstellen kÃ¶nnen
Xibo CMS ist eine ausgereifte, vollstÃ¤ndig quelloffene Digital-Signage-Plattform, die verwendet wird, um Layouts zu entwerfen, Medienbibliotheken zu organisieren und Inhalte Ã¼ber Anzeigeflotten hinweg zu planen â€“ von einem einzelnen Lobby-Bildschirm bis hin zu Tausenden von landesweiten Endpunkten. Das CMS verwaltet Benutzer, Berechtigungen, Kampagnen, Tageszeitsteuerung und Wiedergabenachweis-Berichterstattung, wÃ¤hrend schlanke Xibo Player, die auf Android, webOS, Tizen, Linux oder Windows laufen, die Inhalte auf dem Bildschirm wiedergeben.
Das Selbst-Hosting von Xibo CMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt ZeitplÃ¤ne, Zielgruppenanalysen und Medieninhalte unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Display. Diese Vorlage liefert das CMS mit MySQL, dem XMR-Nachrichtenrelais fÃ¼r die Echtzeit-Player-Steuerung, Memcached fÃ¼r das Caching und QuickChart fÃ¼r eingebettete Diagramme â€“ alles miteinander verbunden und Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit automatischem HTTPS zugÃ¤nglich gemacht.
Wichtige Funktionen von Xibo CMS
Layout-Designer
Erstellen Sie Multi-Zonen-Layouts, die Bilder, Videos, Webseiten, RSS-Feeds, Ticker und Widgets mischen, mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Editors im Browser.
Terminplanung und Tageszeitsteuerung
Planen Sie Kampagnen nach Datumsbereich, Tageszeit, Wochentag, Wiederholung oder PrioritÃ¤t â€” einschlieÃŸlich standortbezogener und ereignisgesteuerter Wiedergabe.
Anzeigengruppenverwaltung
Organisieren Sie Hunderte oder Tausende von Bildschirmen in Gruppen und Tags und spielen Sie dann von einer zentralen Konsole aus verschiedene ZeitplÃ¤ne an jedes Segment aus.
Echtzeit-Spielersteuerung
Das enthaltene XMR-Nachrichtenrelais Ã¼bertrÃ¤gt Layout-Ã„nderungen, Screenshot-Anfragen und Befehle an verbundene Spieler, sobald Sie verÃ¶ffentlichen.
Wiedergabenachweis-Berichterstattung
Erfassung von Wiedergabestatistiken pro Display zur Compliance und zum Anzeigenabgleich, wobei Berichte als CSV exportiert oder als Diagramme dargestellt werden kÃ¶nnen.
PlattformÃ¼bergreifende Spieler
Kombinieren Sie das CMS mit kostenlosen oder lizenzierten Xibo Playern auf Android, webOS, Tizen, Linux und Windows, um praktisch jede Digital Signage Hardware zu betreiben.
Warum Sie Xibo CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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