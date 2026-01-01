Bis zu 69 % Rabatt auf Xibo CMS

Xibo CMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source Digital Signage CMS zum Planen von Layouts und Medien Ã¼ber Netzwerke von Displays von einem zentralen Server.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Xibo CMS erstellen kÃ¶nnen

Xibo CMS ist eine ausgereifte, vollstÃ¤ndig quelloffene Digital-Signage-Plattform, die verwendet wird, um Layouts zu entwerfen, Medienbibliotheken zu organisieren und Inhalte Ã¼ber Anzeigeflotten hinweg zu planen â€“ von einem einzelnen Lobby-Bildschirm bis hin zu Tausenden von landesweiten Endpunkten. Das CMS verwaltet Benutzer, Berechtigungen, Kampagnen, Tageszeitsteuerung und Wiedergabenachweis-Berichterstattung, wÃ¤hrend schlanke Xibo Player, die auf Android, webOS, Tizen, Linux oder Windows laufen, die Inhalte auf dem Bildschirm wiedergeben.

Das Selbst-Hosting von Xibo CMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt ZeitplÃ¤ne, Zielgruppenanalysen und Medieninhalte unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Display. Diese Vorlage liefert das CMS mit MySQL, dem XMR-Nachrichtenrelais fÃ¼r die Echtzeit-Player-Steuerung, Memcached fÃ¼r das Caching und QuickChart fÃ¼r eingebettete Diagramme â€“ alles miteinander verbunden und Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit automatischem HTTPS zugÃ¤nglich gemacht.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Xibo CMS

Layout-Designer

Erstellen Sie Multi-Zonen-Layouts, die Bilder, Videos, Webseiten, RSS-Feeds, Ticker und Widgets mischen, mithilfe eines visuellen Drag-and-Drop-Editors im Browser.

Terminplanung und Tageszeitsteuerung

Planen Sie Kampagnen nach Datumsbereich, Tageszeit, Wochentag, Wiederholung oder PrioritÃ¤t â€” einschlieÃŸlich standortbezogener und ereignisgesteuerter Wiedergabe.

Anzeigengruppenverwaltung

Organisieren Sie Hunderte oder Tausende von Bildschirmen in Gruppen und Tags und spielen Sie dann von einer zentralen Konsole aus verschiedene ZeitplÃ¤ne an jedes Segment aus.

Echtzeit-Spielersteuerung

Das enthaltene XMR-Nachrichtenrelais Ã¼bertrÃ¤gt Layout-Ã„nderungen, Screenshot-Anfragen und Befehle an verbundene Spieler, sobald Sie verÃ¶ffentlichen.

Wiedergabenachweis-Berichterstattung

Erfassung von Wiedergabestatistiken pro Display zur Compliance und zum Anzeigenabgleich, wobei Berichte als CSV exportiert oder als Diagramme dargestellt werden kÃ¶nnen.

PlattformÃ¼bergreifende Spieler

Kombinieren Sie das CMS mit kostenlosen oder lizenzierten Xibo Playern auf Android, webOS, Tizen, Linux und Windows, um praktisch jede Digital Signage Hardware zu betreiben.

Warum Sie Xibo CMS auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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