Xibo CMS ist eine ausgereifte, vollstÃ¤ndig quelloffene Digital-Signage-Plattform, die verwendet wird, um Layouts zu entwerfen, Medienbibliotheken zu organisieren und Inhalte Ã¼ber Anzeigeflotten hinweg zu planen â€“ von einem einzelnen Lobby-Bildschirm bis hin zu Tausenden von landesweiten Endpunkten. Das CMS verwaltet Benutzer, Berechtigungen, Kampagnen, Tageszeitsteuerung und Wiedergabenachweis-Berichterstattung, wÃ¤hrend schlanke Xibo Player, die auf Android, webOS, Tizen, Linux oder Windows laufen, die Inhalte auf dem Bildschirm wiedergeben.

Das Selbst-Hosting von Xibo CMS auf Ihrem VPS hÃ¤lt ZeitplÃ¤ne, Zielgruppenanalysen und Medieninhalte unter Ihrer Kontrolle, ohne SaaS-GebÃ¼hren pro Display. Diese Vorlage liefert das CMS mit MySQL, dem XMR-Nachrichtenrelais fÃ¼r die Echtzeit-Player-Steuerung, Memcached fÃ¼r das Caching und QuickChart fÃ¼r eingebettete Diagramme â€“ alles miteinander verbunden und Ã¼ber den vorinstallierten Traefik Reverse Proxy mit automatischem HTTPS zugÃ¤nglich gemacht.