Huginn ist eine Open-Source-Automatisierungsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Agenten zu erstellen, um Websites zu überwachen, Datenänderungen zu verfolgen, Inhalte zu aggregieren und mehrstufige Workflows auszuführen – alles auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Stellen Sie es sich als ein selbst gehostetes IFTTT oder Zapier ohne Ratenbegrenzungen und Abonnementgebühren vor. Agenten können Ereignisse überwachen, Daten zwischen Diensten transformieren und weiterleiten, Benachrichtigungen senden und komplexe Pipelines über eine visuelle Weboberfläche koordinieren.

Der Betrieb von Huginn auf Ihrem VPS bedeutet, dass Automatisierungsworkflows zuverlässig rund um die Uhr ausgeführt werden, mit vollem Zugriff auf interne Systeme und private Datenquellen, die cloudbasierte Automatisierungsdienste nicht erreichen können, während Ihre API-Schlüssel und Geschäftslogik vollständig unter Ihrer Kontrolle bleiben.