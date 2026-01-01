Zenfeed mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
KI-gestützter RSS-Hub, der Ihre Feeds zusammenfasst, semantisch durchsucht und zu umsetzbaren Benachrichtigungen und Briefings weiterleitet.
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Was Sie mit Zenfeed erstellen können
Zenfeed ist ein Open-Source-KI-Informations-Hub, der einen klassischen RSS-Reader mit einem persönlichen LLM-Sekretär kombiniert. Anstatt in rohen Feeds zu ertrinken, wird jeder Artikel durch eine konfigurierbare Pipeline geleitet, die den Inhalt zusammenfasst, ihn mit benutzerdefinierten Prompts klassifiziert und ihn in einen semantischen Index einbettet, den Sie in natürlicher Sprache abfragen können. Tracking-Regeln verwandeln beliebige Themen in wiederkehrende Aufgaben, die geplante Briefings, Monitoring-Zusammenfassungen oder Webhook-Benachrichtigungen liefern, wenn passende Inhalte erscheinen.
Das Selbst-Hosting von Zenfeed auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, den Leseverlauf und Ihren LLM-API-Schlüssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Die Vorlage bündelt die Web-UI, die Zenfeed-Engine mit persistentem Speicher und eine private RSSHub-Instanz, damit Sie Tausende von Quellen abonnieren können, die keine nativen RSS-Feeds bereitstellen.
Wichtige Funktionen von Zenfeed
KI-Zusammenfassungen
Jeder Artikel wird durch ein LLM geleitet, das eine prägnante Zusammenfassung erstellt, sodass Sie Dutzende von Quellen in Minuten statt Stunden durchsuchen können.
Semantische Suche
Ein Embedding-Index ermöglicht es Ihnen, Ihren Leseverlauf in natürlicher Sprache abzufragen und verwandte Geschichten über Feeds und Zeiträume hinweg anzuzeigen.
Geplante Briefings
Konfigurieren Sie wiederkehrende Jobs, die tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen des Wichtigsten erstellen und diese per E-Mail oder Webhook zustellen.
Themenmonitoring
Definieren Sie Tracking-Regeln mit benutzerdefinierten Kriterien, die Benachrichtigungen auslösen, sobald neue Artikel einem Thema, einem Unternehmen oder einem Stichwort entsprechen.
Gebündeltes RSSHub
Eine integrierte RSSHub-Instanz verwandelt Tausende von Websites ohne native Feeds in Abonnements, die Sie durch die KI-Pipeline leiten können.
MCP-Server öffnen
Fungiert als Model Context Protocol Server, damit KI-Clients wie Cherry Studio direkt mit Ihrer persönlichen Feed-Bibliothek chatten können.
Warum Sie Zenfeed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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