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KI-gestützter RSS-Hub, der Ihre Feeds zusammenfasst, semantisch durchsucht und zu umsetzbaren Benachrichtigungen und Briefings weiterleitet.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Zenfeed erstellen können

Zenfeed ist ein Open-Source-KI-Informations-Hub, der einen klassischen RSS-Reader mit einem persönlichen LLM-Sekretär kombiniert. Anstatt in rohen Feeds zu ertrinken, wird jeder Artikel durch eine konfigurierbare Pipeline geleitet, die den Inhalt zusammenfasst, ihn mit benutzerdefinierten Prompts klassifiziert und ihn in einen semantischen Index einbettet, den Sie in natürlicher Sprache abfragen können. Tracking-Regeln verwandeln beliebige Themen in wiederkehrende Aufgaben, die geplante Briefings, Monitoring-Zusammenfassungen oder Webhook-Benachrichtigungen liefern, wenn passende Inhalte erscheinen.

Das Selbst-Hosting von Zenfeed auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, den Leseverlauf und Ihren LLM-API-Schlüssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Die Vorlage bündelt die Web-UI, die Zenfeed-Engine mit persistentem Speicher und eine private RSSHub-Instanz, damit Sie Tausende von Quellen abonnieren können, die keine nativen RSS-Feeds bereitstellen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Zenfeed

KI-Zusammenfassungen

Jeder Artikel wird durch ein LLM geleitet, das eine prägnante Zusammenfassung erstellt, sodass Sie Dutzende von Quellen in Minuten statt Stunden durchsuchen können.

Semantische Suche

Ein Embedding-Index ermöglicht es Ihnen, Ihren Leseverlauf in natürlicher Sprache abzufragen und verwandte Geschichten über Feeds und Zeiträume hinweg anzuzeigen.

Geplante Briefings

Konfigurieren Sie wiederkehrende Jobs, die tägliche oder wöchentliche Zusammenfassungen des Wichtigsten erstellen und diese per E-Mail oder Webhook zustellen.

Themenmonitoring

Definieren Sie Tracking-Regeln mit benutzerdefinierten Kriterien, die Benachrichtigungen auslösen, sobald neue Artikel einem Thema, einem Unternehmen oder einem Stichwort entsprechen.

Gebündeltes RSSHub

Eine integrierte RSSHub-Instanz verwandelt Tausende von Websites ohne native Feeds in Abonnements, die Sie durch die KI-Pipeline leiten können.

MCP-Server öffnen

Fungiert als Model Context Protocol Server, damit KI-Clients wie Cherry Studio direkt mit Ihrer persönlichen Feed-Bibliothek chatten können.

Warum Sie Zenfeed auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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