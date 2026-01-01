Zenfeed ist ein Open-Source-KI-Informations-Hub, der einen klassischen RSS-Reader mit einem persönlichen LLM-Sekretär kombiniert. Anstatt in rohen Feeds zu ertrinken, wird jeder Artikel durch eine konfigurierbare Pipeline geleitet, die den Inhalt zusammenfasst, ihn mit benutzerdefinierten Prompts klassifiziert und ihn in einen semantischen Index einbettet, den Sie in natürlicher Sprache abfragen können. Tracking-Regeln verwandeln beliebige Themen in wiederkehrende Aufgaben, die geplante Briefings, Monitoring-Zusammenfassungen oder Webhook-Benachrichtigungen liefern, wenn passende Inhalte erscheinen.

Das Selbst-Hosting von Zenfeed auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Abonnementliste, den Leseverlauf und Ihren LLM-API-Schlüssel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Die Vorlage bündelt die Web-UI, die Zenfeed-Engine mit persistentem Speicher und eine private RSSHub-Instanz, damit Sie Tausende von Quellen abonnieren können, die keine nativen RSS-Feeds bereitstellen.