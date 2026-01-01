HyperDX ist eine Open-Source-Observability-Plattform, die Logs, Traces, Metriken und Session-Replays in einer einzigen Oberfläche konsolidiert – eine selbst hostbare Alternative zu Datadog und anderen kommerziellen APM-Tools. Sie basiert auf ClickHouse für schnelle Abfragen über Telemetriedaten mit hoher Kardinalität und unterstützt nativ OpenTelemetry, sodass jede OTEL-instrumentierte Anwendung Daten ohne benutzerdefinierte Exporter oder proprietäre Agenten senden kann.

Das Selbst-Hosting von HyperDX auf Ihrem VPS vermeidet Gebühren pro Host und pro GB für die Datenerfassung, die unvorhersehbar mit dem Traffic skalieren. Logs, Traces und Benutzer-Session-Daten – die oft Kundenkennungen, API-Payloads und interne Systemdetails enthalten – bleiben auf Ihrer eigenen Infrastruktur, wobei Aufbewahrung und Zugriff vollständig von Ihnen kontrolliert werden.