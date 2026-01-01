Home Gallery ist eine Open-Source, selbst gehostete Webgalerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert hochauflösende Vorschauen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrolling, das auf Telefonen, Tablets und Desktops gleichermaßen gut funktioniert – ohne dass Sie etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochladen müssen.

Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt eine Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und rückwärts geokodiert GPS-Koordinaten in lesbare Ortsnamen. Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald die Vorschauen erstellt wurden, wodurch sie sich gut für Langzeitarchive eignet, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.