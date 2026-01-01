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Selbstgehostete, Browser-basierte Foto- und Videogalerie mit Ähnlichkeitsbildsuche, Gesichtserkennung und Geosuche.

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Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Home Gallery erstellen können

Home Gallery ist eine Open-Source, selbst gehostete Webgalerie für persönliche Foto- und Videoarchive. Sie indiziert Ihre Medien auf der Festplatte, extrahiert EXIF-Metadaten, generiert hochauflösende Vorschauen und bietet ein schnelles Browser-Erlebnis mit Endlos-Scrolling, das auf Telefonen, Tablets und Desktops gleichermaßen gut funktioniert – ohne dass Sie etwas in einen Cloud-Dienst eines Drittanbieters hochladen müssen.

Was sie auszeichnet, ist die inhaltsbasierte Erkennung. Home Gallery verwendet TensorFlow-Modelle, um jedes Foto für die Suche nach ähnlichen Bildern einzubetten, führt eine Gesichtserkennung durch, damit Sie nach Personen suchen können, und rückwärts geokodiert GPS-Koordinaten in lesbare Ortsnamen. Originaldateien bleiben unberührt und können sogar offline verschoben werden, sobald die Vorschauen erstellt wurden, wodurch sie sich gut für Langzeitarchive eignet, die sich über mehrere Laufwerke erstrecken.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Home Gallery

Ähnliche Bildersuche

Wählen Sie ein beliebiges Foto aus und finden Sie visuell ähnliche Aufnahmen im gesamten Archiv – finden Sie jedes Sonnenuntergangs-, Strand- oder Haustierbild ohne manuelle Verschlagwortung.

Gesichtserkennung

Gesichter werden automatisch erkannt und gruppiert, sodass das Durchsuchen aller Fotos einer Person ein einziger Klick ist, anstatt einer mühsamen manuellen Verschlagwortung.

Geo-Rückwärtssuche

GPS-Koordinaten in EXIF werden Ländern, Städten und Ortsnamen zugeordnet, sodass die Galerie zu einer durchsuchbaren Karte der Orte wird, an denen jedes Foto aufgenommen wurde.

Ausdrucksstarke Abfragesprache

Filtern Sie die Bibliothek mit Und-, Oder- und Nicht-Operatoren über Tags, Daten, Orte, Gesichter und Kamerametadaten hinweg, um präzise gespeicherte Ansichten zu erstellen.

Offline-Quellen-Support

Sobald Vorschauen extrahiert wurden, kann die Originalfestplatte offline bleiben – perfekt für Archive, die über externe Laufwerke verteilt sind und nicht immer gemountet sind.

PWA-Mobilgalerie

Installierbare Progressive Web App bietet ein App-ähnliches Surferlebnis auf Telefonen und Tablets ohne native Installation oder App Store.

Warum Sie Home Gallery auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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