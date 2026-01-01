FusionDirectory mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Webbasiertes IdentitÃ¤tsmanagement fÃ¼r LDAP, Samba, Kerberos, Mail, DNS, DHCP und SSH-SchlÃ¼sselverwaltung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FusionDirectory erstellen kÃ¶nnen
FusionDirectory ist eine Open-Source-Anwendung fÃ¼r IdentitÃ¤ts- und Zugriffsmanagement, die ein Standard-LDAP-Verzeichnis in eine verwaltbare Plattform fÃ¼r Benutzer, Gruppen, E-Mail-Konten, Samba-Freigaben, Kerberos-Principals und Dutzende anderer Systemdienste verwandelt. Anstatt ldif-Dateien zu schreiben oder ldapsearch Ã¼ber die Befehlszeile zu verwenden, arbeiten Administratoren in einer Web-UI, die die Schemata der Dienste versteht, mit denen sie sich verbinden.
Das Selbst-Hosting von FusionDirectory auf einem VPS hÃ¤lt das Verzeichnis â€“ das System zur Aufzeichnung jedes Kontos in Ihrem Netzwerk â€“ vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt ein OpenLDAP-Backend, das mit den erforderlichen FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass die Web-UI und das von ihr verwaltete Verzeichnis zusammen als ein einziger Anwendungsstack hochfahren.
Wichtige Funktionen von FusionDirectory
Webbasiertes LDAP-Admin
Verwalten Sie Benutzer, Gruppen, Organisationseinheiten und ACLs in einem Browser, ohne ldif-Dateien zu schreiben oder ldapadd von einem Terminal auszufÃ¼hren.
Samba und Kerberos
Samba-Dateifreigabekonten und Kerberos-Prinzipale direkt aus BenutzerdatensÃ¤tzen bereitstellen, um Windows-Netzwerk und SSO mit dem Verzeichnis synchron zu halten.
Plugin-Architektur
Erweitern Sie das Verzeichnis um optionale Module fÃ¼r Mail, DNS, DHCP, SSH-SchlÃ¼ssel, Sudo-Regeln, Zertifikate und Passwortrichtlinien â€“ aktivieren Sie nur die, die Sie benÃ¶tigen.
GebÃ¼ndeltes OpenLDAP
Wird mit einem OpenLDAP-Backend ausgeliefert, das mit FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass das Verzeichnis unmittelbar nach der Bereitstellung sofort verwaltet werden kann.
PrÃ¼fprotokoll
Das integrierte Audit-Plugin zeichnet jede VerzeichnisÃ¤nderung mit Angaben zu Verursacher, Art und Zeitpunkt auf und unterstÃ¼tzt Compliance-ÃœberprÃ¼fungen und forensische Untersuchungen.
Passwortrichtlinienverwaltung
Konfigurieren Sie die Regeln fÃ¼r PasswortkomplexitÃ¤t, Ablauf und Sperrung Ã¼ber die BenutzeroberflÃ¤che und wenden Sie diese von einem einzigen Bildschirm aus auf Benutzergruppen an.
Warum Sie FusionDirectory auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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