FusionDirectory ist eine Open-Source-Anwendung fÃ¼r IdentitÃ¤ts- und Zugriffsmanagement, die ein Standard-LDAP-Verzeichnis in eine verwaltbare Plattform fÃ¼r Benutzer, Gruppen, E-Mail-Konten, Samba-Freigaben, Kerberos-Principals und Dutzende anderer Systemdienste verwandelt. Anstatt ldif-Dateien zu schreiben oder ldapsearch Ã¼ber die Befehlszeile zu verwenden, arbeiten Administratoren in einer Web-UI, die die Schemata der Dienste versteht, mit denen sie sich verbinden.

Das Selbst-Hosting von FusionDirectory auf einem VPS hÃ¤lt das Verzeichnis â€“ das System zur Aufzeichnung jedes Kontos in Ihrem Netzwerk â€“ vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt ein OpenLDAP-Backend, das mit den erforderlichen FusionDirectory-Schemata vorinstalliert ist, sodass die Web-UI und das von ihr verwaltete Verzeichnis zusammen als ein einziger Anwendungsstack hochfahren.