RetroAssembly ist eine selbst gehostete Webanwendung, die Ihren Browser in einen persönlichen Retro-Spieleschrank verwandelt. Laden Sie Ihre ROM-Sammlung hoch und spielen Sie Titel von über 25 klassischen Plattformen – darunter NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade und Atari – direkt im Browser, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.

Die Plattform ruft Box-Art und Spiele-Metadaten automatisch ab, sodass Ihre Bibliothek wie eine richtige Sammlung und nicht wie eine Dateiliste aussieht. Speicherstände, Gameplay-Rückspulung, Shader-Effekte im Retro-Stil und mobile On-Screen-Controller sind alle integriert. Self-Hosting hält Ihre ROM-Sammlung auf Ihrem eigenen Server, privat und nur für die von Ihnen erstellten Konten zugänglich.