RetroAssembly mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Retro-Spielebibliothek und Browser-basierter Emulator, der über 25 klassische Konsolen mit automatischen Artworks und Speicherständen unterstützt.
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Was Sie mit RetroAssembly erstellen können
RetroAssembly ist eine selbst gehostete Webanwendung, die Ihren Browser in einen persönlichen Retro-Spieleschrank verwandelt. Laden Sie Ihre ROM-Sammlung hoch und spielen Sie Titel von über 25 klassischen Plattformen – darunter NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade und Atari – direkt im Browser, ohne dass Plugins oder Downloads erforderlich sind.
Die Plattform ruft Box-Art und Spiele-Metadaten automatisch ab, sodass Ihre Bibliothek wie eine richtige Sammlung und nicht wie eine Dateiliste aussieht. Speicherstände, Gameplay-Rückspulung, Shader-Effekte im Retro-Stil und mobile On-Screen-Controller sind alle integriert. Self-Hosting hält Ihre ROM-Sammlung auf Ihrem eigenen Server, privat und nur für die von Ihnen erstellten Konten zugänglich.
Wichtige Funktionen von RetroAssembly
25+ Konsolen-Support
Spielen Sie Spiele von NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan und vielen weiteren Plattformen im Browser.
Automatische Grafikerkennung
Box-Cover und Spiele-Metadaten werden automatisch abgerufen, sodass Ihre Bibliothek ansprechende Grafiken anstelle von einfachen Dateinamen anzeigt.
Zustände speichern und zurückspulen
Speichern und Wiederherstellen des Fortschritts jederzeit, mit automatischen Zustands-Schnappschüssen und Gameplay-Rückspulfunktion auf unterstützten Emulatoren.
Mobilfreundliche Steuerelemente
Ein eingebauter virtueller Bildschirm-Controller erleichtert das Spielen auf Smartphones und Tablets ohne physisches Gamepad.
Retro-visuelle Shader
Optionale CRT- und andere Shader-Effekte bilden das Aussehen originaler Hardware-Displays nach, für ein authentischeres Erlebnis.
Warum Sie RetroAssembly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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