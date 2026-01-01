RomM mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter ROM-Manager, der Retro-Spielesammlungen mit Metadaten, Cover-Art und browserbasiertem Gameplay organisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit RomM erstellen kÃ¶nnen
RomM ist eine umfassende, selbst gehostete ROM-Verwaltungsplattform, die verstreute Spieledateien in eine organisierte, durchsuchbare Bibliothek verwandelt. Sie reichert Ihre Sammlung automatisch mit Cover-Art, Screenshots und Beschreibungen von IGDB und MobyGames an und unterstÃ¼tzt Hunderte von Plattformen, von Arcade-Klassikern bis zu modernen Konsolen.
RomM selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Spielesammlung auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt â€“ keine Bedenken hinsichtlich der Nutzungsbedingungen von Cloud-Speichern, keine Bandbreitendrosselung und keine monatlichen GebÃ¼hren. Sie kontrollieren, wer Zugriff hat, und Ihre Bibliothek wÃ¤chst grenzenlos, wenn Sie neue Plattformen oder komplette Sammlungen hinzufÃ¼gen.
Wichtige Funktionen von RomM
Automatische Metadaten
Ruft Cover-Bilder, Screenshots und Beschreibungen von IGDB und MobyGames ab, wodurch stundenlanges manuelles Katalogisieren fÃ¼r groÃŸe Sammlungen entfÃ¤llt.
Browser-basiertes Gameplay
Spiele direkt im Browser Ã¼ber EmulatorJS und RuffleRS spielen, ohne Emulatoren auf jedem GerÃ¤t installieren zu mÃ¼ssen.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Plattformen
Organisiert Sammlungen, die NES, SNES, PlayStation, Arcade und Hunderte weiterer Plattformen unter einer einheitlichen BenutzeroberflÃ¤che vereinen.
Benutzerberechtigungen
Granulare Zugriffskontrollen ermÃ¶glichen es Ihnen, Ihre Bibliothek mit Familie oder Freunden zu teilen, wÃ¤hrend administrative Funktionen eingeschrÃ¤nkt bleiben.
Mehrfachdatei-Spielgruppierung
Automatisch erkennt und gruppiert Multi-Disc-Titel, regionale Varianten und Revisionen, sodass jedes Spiel als ein einziger Eintrag erscheint.
Warum Sie RomM auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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