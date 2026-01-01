SQLPage mit 1 Klick bereitstellen.
Erstellen Sie interaktive Websites und Daten-Dashboards ausschlieÃŸlich mit SQL-Abfragen â€“ kein Frontend-Code, keine Frameworks oder JavaScript erforderlich.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SQLPage
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SQLPage erstellen kÃ¶nnen
SQLPage ist ein Open-Source-Webanwendungsserver, der interaktive Webseiten direkt aus SQL-Abfragen rendert. Entwickler und Analysten schreiben
.sql-Dateien, die aus einer integrierten Komponentenbibliothek auswÃ¤hlen â€“ Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Navigation und Dutzende von UI-Elementen â€“ und der Server wandelt die Ergebnismengen in ansprechendes HTML um, ohne eine einzige Zeile HTML, CSS oder JavaScript. Verbinden Sie SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie eine bestehende Datenbank in wenigen Minuten als funktionierendes Admin-Panel, internes Dashboard oder Prototyp bereit.
Das Selbst-Hosting von SQLPage auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Abfragen, Schemata und Anmeldeinformationen innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie einer Low-Code-Plattform eines Drittanbieters zu Ã¼berlassen. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Benutzer, keine ZeilenbeschrÃ¤nkungen, und Ihre
.sql-Dateien bleiben portabel und versionskontrollierbar wie jeder andere Code.
Wichtige Funktionen von SQLPage
Nur-SQL-Rendering
Schreiben Sie gewÃ¶hnliche SQL-Dateien, die aus einer umfangreichen Komponentenbibliothek auswÃ¤hlen, und SQLPage rendert responsive HTML-Seiten direkt aus den ErgebnisdatensÃ¤tzen.
Mehrdatenbank-UnterstÃ¼tzung
Verbinden Sie sich mit SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie jede bestehende Datenbank als funktionierende Webanwendung bereit.
Integrierte Komponenten
Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Kacheln, Navigation, Dateiuploads und Dutzende von ausgefeilten UI-Elementen sind ohne externe Bibliotheken oder Build-Schritte verfÃ¼gbar.
Sofortiges Hot Reload
Bearbeiten Sie eine
.sql-Datei, und die Ã„nderung erscheint beim nÃ¤chsten Seitenaufruf â€“ keine Kompilierung, kein Bundler und kein Neustart.
Winzige statische BinÃ¤rdatei
Ein einziges Rust-Binary unter 20 MB versorgt eine komplette dynamische Website, mit geringem Speicherverbrauch und schnellen Kaltstarts auf bescheidenen VPS-Ressourcen.
Integrierte Authentifizierung
HTTP-Basisauthentifizierung, Sitzungsverwaltung, OAuth und Passwort-Hashing-Funktionen ermÃ¶glichen es SQL-Dateien, Seiten ohne einen externen IdentitÃ¤tsdienst zu schÃ¼tzen.
Warum Sie SQLPage auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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