SQLPage ist ein Open-Source-Webanwendungsserver, der interaktive Webseiten direkt aus SQL-Abfragen rendert. Entwickler und Analysten schreiben .sql -Dateien, die aus einer integrierten Komponentenbibliothek auswÃ¤hlen â€“ Formulare, Tabellen, Diagramme, Karten, Navigation und Dutzende von UI-Elementen â€“ und der Server wandelt die Ergebnismengen in ansprechendes HTML um, ohne eine einzige Zeile HTML, CSS oder JavaScript. Verbinden Sie SQLite, PostgreSQL, MySQL oder Microsoft SQL Server und stellen Sie eine bestehende Datenbank in wenigen Minuten als funktionierendes Admin-Panel, internes Dashboard oder Prototyp bereit.

Das Selbst-Hosting von SQLPage auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Abfragen, Schemata und Anmeldeinformationen innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt sie einer Low-Code-Plattform eines Drittanbieters zu Ã¼berlassen. Es gibt keine GebÃ¼hren pro Benutzer, keine ZeilenbeschrÃ¤nkungen, und Ihre .sql -Dateien bleiben portabel und versionskontrollierbar wie jeder andere Code.