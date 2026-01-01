MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI-Wissensdatenbank-Agenten fÃ¼r Unternehmen, die auf Retrieval-Augmented Generation (RAG) basieren. Sie verarbeitet PDF, Word, Excel, Markdown und HTML in Vektor-Embeddings und verbindet diese mit einem LLM Ihrer Wahl â€“ OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek oder einem lokalen Modell. Eine visuelle Workflow-Engine ermÃ¶glicht es Teams, intelligente Frage-Antwort-Agenten ohne Code zu implementieren.

Das Selbst-Hosting von MaxKB auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Dokumente, Kundeninteraktionen und GeschÃ¤ftswissen vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Dies eliminiert Cloud-Kosten pro Abfrage und gibt Ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle Ã¼ber Modellauswahl und Datenschutz.