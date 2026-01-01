OmniRoute ist ein selbst gehostetes KI-Gateway, das mehr als 230 Modell-Anbieter hinter einem einzigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt vereint. Richten Sie Claude Code, Codex, Cursor, Cline oder Copilot auf eine einzige URL aus, und OmniRoute leitet jede Anfrage an das beste verfügbare Modell weiter – einschließlich Dutzender kostenloser Claude-, GPT- und Gemini-Stufen – mit automatischem Fallback, wenn ein Anbieter ausfällt oder ein Limit erreicht.

Die gestapelte RTK- und Caveman-Kompression reduziert 15–95 % der Tokens, bevor Anfragen Ihren Server verlassen, was Kosten und Latenz reduziert, während MCP, A2A und multimodale APIs fortschrittliche Workflows am Laufen halten. OmniRoute auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Routing-Regeln und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle bleiben, anstatt bei einem gehosteten Proxy.