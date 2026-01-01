OmniRoute mit einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes KI-Gateway, das jedes LLM über einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt mit intelligentem Fallback und Token-Kompression leitet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OmniRoute erstellen können
OmniRoute ist ein selbst gehostetes KI-Gateway, das mehr als 230 Modell-Anbieter hinter einem einzigen OpenAI-kompatiblen Endpunkt vereint. Richten Sie Claude Code, Codex, Cursor, Cline oder Copilot auf eine einzige URL aus, und OmniRoute leitet jede Anfrage an das beste verfügbare Modell weiter – einschließlich Dutzender kostenloser Claude-, GPT- und Gemini-Stufen – mit automatischem Fallback, wenn ein Anbieter ausfällt oder ein Limit erreicht.
Die gestapelte RTK- und Caveman-Kompression reduziert 15–95 % der Tokens, bevor Anfragen Ihren Server verlassen, was Kosten und Latenz reduziert, während MCP, A2A und multimodale APIs fortschrittliche Workflows am Laufen halten. OmniRoute auf Ihrem eigenen VPS zu betreiben bedeutet, dass Ihre API-Schlüssel, Routing-Regeln und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle bleiben, anstatt bei einem gehosteten Proxy.
Wichtige Funktionen von OmniRoute
Ein einheitlicher Endpunkt
Stellen Sie eine einzige OpenAI-kompatible API bereit und verbinden Sie Claude Code, Codex, Cursor, Cline oder Copilot ohne werkzeugspezifische Einrichtung.
231+ Anbieter
Leiten Sie Anfragen über mehr als 231 Modellanbieter weiter, darunter über 50 kostenlose Claude-, GPT- und Gemini-Stufen.
Intelligenter automatischer Fallback
Automatisch bei einem anderen Anbieter erneut versuchen, wenn dieser ausfällt, ratelimitiert wird oder einen Fehler zurückgibt, um Ihre Agenten am Laufen zu halten.
Tokenkompression
Gestapelte RTK- und Caveman-Kompression reduziert 15–95 % der Token pro Anfrage, um Kosten zu senken und Antworten zu beschleunigen.
MCP und multimodal
Integrierte MCP-, A2A- und multimodale APIs ermöglichen die Integration von OmniRoute in Agenten-Tools sowie Bild- oder Audio-Workflows.
Warum Sie OmniRoute auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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