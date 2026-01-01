OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde und von Volcengine (der Cloud-Plattform von ByteDance) stammt. Anstatt KI-Kontext über Vektor-Embeddings zu verteilen, führt OpenViking ein Dateisystem-Paradigma mit dem viking://-Protokoll ein, das Agenten-Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten in einer einheitlichen, navigierbaren Struktur organisiert. Gestuftes Kontextladen (L0/L1/L2) reduziert den Token-Verbrauch, indem Inhalte bei Bedarf abgerufen werden, anstatt ganze Wissensbasen im Voraus zu laden.

Das Self-Hosting von OpenViking auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Agenten-Erinnerungen, Geschäftswissen und API-Zugangsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – entscheidend für Organisationen mit strengen Datengovernance-Anforderungen. Sie wählen den Embedding-Anbieter (OpenAI, Jina oder Volcengine) und behalten die Eigentümerschaft über jedes Byte, das Ihre Agenten lernen.