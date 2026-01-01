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Open-Source-Kontextdatenbank für KI-Agenten, die ein Dateisystem-Paradigma nutzt, um Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten zu vereinheitlichen.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OpenViking erstellen können

OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank, die speziell für KI-Agenten entwickelt wurde und von Volcengine (der Cloud-Plattform von ByteDance) stammt. Anstatt KI-Kontext über Vektor-Embeddings zu verteilen, führt OpenViking ein Dateisystem-Paradigma mit dem viking://-Protokoll ein, das Agenten-Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten in einer einheitlichen, navigierbaren Struktur organisiert. Gestuftes Kontextladen (L0/L1/L2) reduziert den Token-Verbrauch, indem Inhalte bei Bedarf abgerufen werden, anstatt ganze Wissensbasen im Voraus zu laden.

Das Self-Hosting von OpenViking auf Ihrem eigenen VPS hält sensible Agenten-Erinnerungen, Geschäftswissen und API-Zugangsdaten vollständig unter Ihrer Kontrolle – entscheidend für Organisationen mit strengen Datengovernance-Anforderungen. Sie wählen den Embedding-Anbieter (OpenAI, Jina oder Volcengine) und behalten die Eigentümerschaft über jedes Byte, das Ihre Agenten lernen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von OpenViking

Dateisystem-Kontext-Paradigma

Organisiert Agenten-Erinnerungen, Ressourcen und Fähigkeiten unter einem viking:// Protokoll, wodurch Kontext so navigierbar wird wie ein Dateisystem anstatt eines flachen Embedding-Speichers.

Mehrstufiges Kontextladen

Der L0/L1/L2-Ladevorgang ruft Inhalte bei Bedarf ab, wodurch die Token-Nutzung drastisch reduziert wird, ohne die den Agenten zur Verfügung stehende Wissenstiefe zu beeinträchtigen.

Multi-Anbieter-Einbettungen

Unterstützt OpenAI-, Jina- und Volcengine-Embedding-Anbieter, sodass Sie Ihre bestehenden API-Schlüssel und Ihr bevorzugtes Modell ohne Anbieterbindung nutzen können.

Sich selbst entwickelnder Kontext

Agenten können ihren eigenen Wissensspeicher im Laufe der Zeit aktualisieren und weiterentwickeln, was kontinuierliches Lernen ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.

Rekursiver Verzeichnisabruf

Kombiniert strukturelle Verzeichnisnavigation mit semantischer Suche, um den relevantesten Kontext für jede Agentenanfrage bereitzustellen.

Warum Sie OpenViking auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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