Tracktor ist eine quelloffene Webanwendung zur Fahrzeugortung und Flottenverwaltung, die entwickelt wurde, um Privatpersonen und kleinen Unternehmen volle Transparenz Ã¼ber ihre Fahrzeuge und VermÃ¶genswerte zu ermÃ¶glichen. Sie bietet ein Ã¼bersichtliches, selbst gehostetes Dashboard zum Aufzeichnen von Fahrten, Verwalten von Fahrzeugen und Ãœberwachen der FlottenaktivitÃ¤t â€” ohne AbonnementgebÃ¼hren oder die Weitergabe von Daten an Dritte.

Basierend auf einem schlanken Node.js-Stack mit SQLite-Speicher, ist Tracktor einfach bereitzustellen und benÃ¶tigt minimale Ressourcen. Ihre Flottendaten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Zugriff, Datenschutz und Aufbewahrung gibt. Erstbesucher werden aufgefordert, ein Administratorkonto zu registrieren, was die Ersteinrichtung nahtlos gestaltet.