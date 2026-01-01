Tracktor mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Fahrzeugortungs- und Flottenmanagement-Plattform zur Ãœberwachung Ihrer Fahrzeuge und VermÃ¶genswerte an einem Ort.
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Was Sie mit Tracktor erstellen kÃ¶nnen
Tracktor ist eine quelloffene Webanwendung zur Fahrzeugortung und Flottenverwaltung, die entwickelt wurde, um Privatpersonen und kleinen Unternehmen volle Transparenz Ã¼ber ihre Fahrzeuge und VermÃ¶genswerte zu ermÃ¶glichen. Sie bietet ein Ã¼bersichtliches, selbst gehostetes Dashboard zum Aufzeichnen von Fahrten, Verwalten von Fahrzeugen und Ãœberwachen der FlottenaktivitÃ¤t â€” ohne AbonnementgebÃ¼hren oder die Weitergabe von Daten an Dritte.
Basierend auf einem schlanken Node.js-Stack mit SQLite-Speicher, ist Tracktor einfach bereitzustellen und benÃ¶tigt minimale Ressourcen. Ihre Flottendaten bleiben auf Ihrem eigenen Server, was Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Zugriff, Datenschutz und Aufbewahrung gibt. Erstbesucher werden aufgefordert, ein Administratorkonto zu registrieren, was die Ersteinrichtung nahtlos gestaltet.
Wichtige Funktionen von Tracktor
Fahrzeugverwaltung
Verwalten und organisieren Sie Ihre gesamte Flotte an einem Ort, wobei Sie jedes Fahrzeug mit seinem eigenen Profil, Details und AktivitÃ¤tsverlauf verfolgen.
Fahrtaufzeichnung
Protokollieren Sie Fahrten mit Start- und Endpunkten, Entfernungen und Zeitstempeln, um eine genaue Historie der Fahrzeugnutzung und Routen aufzubauen.
Selbst gehosteter Datenschutz
Alle Flottendaten werden auf Ihrem eigenen Server gespeichert â€” keine Tracking-Dienste von Drittanbietern, keine AbonnementgebÃ¼hren und keine Anbieterbindung.
Leichtgewichtiger SQLite-Speicher
Nutzt SQLite fÃ¼r die persistente Speicherung, wodurch die Bereitstellung einfach und ressourceneffizient bleibt, ohne einen separaten Datenbankserver zu erfordern.
Benutzerauthentifizierung
Integrierte Authentifizierung sichert den Zugriff auf Ihre Flottendaten, wobei die Registrierung beim ersten Besuch die Ersteinrichtung unkompliziert macht.
Warum Sie Tracktor auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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