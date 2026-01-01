PowerDNS-Admin ist ein Open-Source-Webinterface für den autoritativen PowerDNS-DNS-Server, das Ihnen eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet, um Forward- und Reverse-DNS-Zonen, Einträge, Vorlagen und DNSSEC-Schlüssel zu verwalten, ohne Konfigurationsdateien bearbeiten oder API-Aufrufe manuell erstellen zu müssen. Es unterstützt rollenbasierte Zugriffskontrolle, zonenbasierte Berechtigungen, Aktivitätsprotokollierung und Authentifizierung über LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) sowie integrierte lokale Konten mit optionaler Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Diese Vorlage bündelt PowerDNS-Admin zusammen mit einem autoritativen PowerDNS-Server und einem MariaDB-Backend, sodass Sie einen vollständig integrierten DNS-Hosting-Stack auf Ihrem eigenen VPS erhalten. Self-Hosting platziert Ihre Nameserver, Zonendaten und DNS-API vollständig auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, ohne zonenbasierte Gebühren und ohne einen externen DNS-Anbieter.