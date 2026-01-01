Trailarr ist eine Open-Source-Ergänzung zum arr Media Stack, die Trailer findet, herunterlädt und zusammen mit den bereits von Radarr und Sonarr verwalteten Filmen und Fernsehsendungen ablegt. Es verbindet sich mit mehreren Radarr-, Sonarr- und Plex-Instanzen, erkennt, ob ein Trailer bereits existiert, und verwendet yt-dlp mit FFmpeg, um fehlende Trailer in der von Ihnen gewählten Auflösung und dem gewählten Codec abzurufen.

Das Selbst-Hosting von Trailarr auf einem VPS sorgt dafür, dass der Trailer-Workflow kontinuierlich läuft, ohne einen Heimserver zu blockieren, und heruntergeladene Dateien landen in denselben Bibliothekspfaden, die Ihr Medienserver bereits scannt. Anpassbare Benennungskonventionen, Qualitätsprofile und der Ereignisverlauf erleichtern es, eine vollständige Trailer-Sammlung zu pflegen, die mit Plex, Jellyfin, Emby und Kodi funktioniert.