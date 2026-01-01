Glance ist ein Go-basiertes, selbst gehostetes Dashboard, das Ihre wichtigen Informationsströme auf einer einzigen, anpassbaren Seite zentralisiert. Es unterstützt eine breite Sammlung von Widgets — RSS-Feeds, Wettervorhersagen, Hacker News, Reddit, YouTube-Kanäle, Serverstatistiken, Docker-Container-Status und mehr —, die sich alle in Echtzeit mit minimalem Ressourcenverbrauch aktualisieren.

Das Hosten von Glance auf Ihrem VPS hält Ihre persönlichen Daten-Feeds privat und ermöglicht die Integration mit internen APIs und Diensten, die für Cloud-gehostete Alternativen nicht zugänglich sind. Eine Standardkonfiguration wird beim ersten Start automatisch erstellt, sodass Sie unmittelbar nach der Bereitstellung auf ein funktionierendes Dashboard zugreifen können.